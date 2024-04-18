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  4. Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 09:40 |
4014
1

Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча

Федерико Вальверде высказался об украинском голкипере

18 апреля 2024, 09:40 |
4014
1
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

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Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде, который был признан УЕФА лучшим игроком поединка, высказался об украинском вратаре в этом матче.

«Мы должны поздравить Андрея Лунина, потому что в первом матче его подвергли критике за ошибку, которая может произойти с каждым. Сегодня он показал свой класс, он продемонстрировал мужество, которое вы должны показывать в «Реале», – сказал Вальверде.

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Федерико Вальверде Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
В першому матчі хитр0жоп перехитрив Андрія під час штрафного, а вчора облажався. Самий крутий пеналь забив воротар МС - чітко, холоднокровно, впевнено... без шансів. Вітаю Луніна! Оскільки Зінченко вилетів, бажаю Реалу взяти кубок ЛЧ !
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