Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

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Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде, который был признан УЕФА лучшим игроком поединка, высказался об украинском вратаре в этом матче.

«Мы должны поздравить Андрея Лунина, потому что в первом матче его подвергли критике за ошибку, которая может произойти с каждым. Сегодня он показал свой класс, он продемонстрировал мужество, которое вы должны показывать в «Реале», – сказал Вальверде.