Лунин оценил Реал, который вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Украинец совершил два сэйва в серии пенальти
17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги мадридский «Реал» в Англии сыграл с «Манчестер Сити» в основное время вничью 1:1.
Судьба путевки в полуфинал турнира решилась в серии послематчевых 11-метровых. В ней украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин совершил два сэйва и принес «Реалу» победу со счетом 4:3.
«Горжусь этой командой 💪
Полуфинал 👌⚽️
Большое спасибо за поддержку 👏», – написал украинец после игры в инстаграме.
Ранее Андрей Лунин прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ.
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