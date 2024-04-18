Лунин оценил Реал, который вышел в полуфинал Лиги чемпионов

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги мадридский «Реал» в Англии сыграл с «Манчестер Сити» в основное время вничью 1:1.

Судьба путевки в полуфинал турнира решилась в серии послематчевых 11-метровых. В ней украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин совершил два сэйва и принес «Реалу» победу со счетом 4:3.

«Горжусь этой командой 💪

Полуфинал 👌⚽️

Большое спасибо за поддержку 👏», – написал украинец после игры в инстаграме.

Ранее Андрей Лунин прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ.