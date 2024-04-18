Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин оценил Реал, который вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 07:29 | Обновлено 18 апреля 2024, 07:30
2411
0

Лунин оценил Реал, который вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Украинец совершил два сэйва в серии пенальти

18 апреля 2024, 07:29 | Обновлено 18 апреля 2024, 07:30
2411
0
Лунин оценил Реал, который вышел в полуфинал Лиги чемпионов
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги мадридский «Реал» в Англии сыграл с «Манчестер Сити» в основное время вничью 1:1.

Судьба путевки в полуфинал турнира решилась в серии послематчевых 11-метровых. В ней украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин совершил два сэйва и принес «Реалу» победу со счетом 4:3.

«Горжусь этой командой 💪

Полуфинал 👌⚽️

Большое спасибо за поддержку 👏», – написал украинец после игры в инстаграме.

Ранее Андрей Лунин прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ.

По теме:
Анчелотти настиг Гвардиолу. Тренеры лидируют по успешности в Лиге чемпионов
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Арсенал с Зинченко стали соавторами исторического рекорда Нойера
Андрей Лунин Манчестер Сити - Реал Реал Мадрид Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Instagram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Футбол | 18 апреля 2024, 07:15 1
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти

Карло прокомментировал победу «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Микель АРТЕТА: «Я не могу найти подходящих слов, чтобы подбодрить игроков»
Футбол | 18 апреля 2024, 03:20 2
Микель АРТЕТА: «Я не могу найти подходящих слов, чтобы подбодрить игроков»
Микель АРТЕТА: «Я не могу найти подходящих слов, чтобы подбодрить игроков»

Микель прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала ЛЧ от «Баварии»

Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 01:50
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 18.04.2024, 07:10
Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Футбол | 17.04.2024, 18:16
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
17.04.2024, 17:23 5
Футбол
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
17.04.2024, 00:30
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51
Футбол
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
17.04.2024, 13:55 28
Футбол
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
17.04.2024, 06:30 15
Футбол
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
16.04.2024, 18:46 3
Футзал
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 15
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
16.04.2024, 12:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем