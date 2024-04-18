Букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов 2023/24 после 1/4 финала

С 16 по 17 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сумел выбить «Барселону», выиграв противостояние по сумме двух встреч (2:3, 4:1), «Боруссия» Дортмунд обыграла «Атлетико» Мадрид (1:2, 4:2) и прошла в полуфинал.

«Бавария» после ничьей с «Арсеналом» на «Эмирейтс» (2:2) в Германии одолела «канониров» (1:0). «Реал» Мадрид в серии послематчевых пенальти вырвал путевку в 1/2 финала у «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, пен. 4:3).

Букмекерские конторы обновили котировки на фаворита на титул Лиги чемпионов 2023/24. Теперь главным претендентом ожидаемо является «Реал», хотя до ответной встречи 1/4 финала им был «Манчестер Сити».

На успех Андрея Лунина и компании можно поставить с коэффициентом 2.40. Трофей «ПСЖ» расценивается в 3.50. Реальные шансы и у «Баварии» – 3.75.

А вот в титул «Боруссии Д» букмекеры не верят – 10.00.

Кто выиграет Лигу чемпионов 2023/24? Мнение букмекеров