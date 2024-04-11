Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
«Манчестер Сити» – главный претендент на завоевание титула еврокубкового турнира
С 9 по 10 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.
«Реал» Мадрид сыграл вничью с «Манчестер Сити» 3:3, «Арсенал» расписал мировую с «Баварией» 2:2. «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2, а «Атлетико» Мадрид удержал победу над «Боруссией» Дортмунд 2:1.
Букмекерские конторы обновили котировки на фаворита еврокубкового турнира. Главным претендентом на трофей является «Манчестер Сити». На титул «горожан» можно поставить с коэффициентом 2.64.
Второй фаворит – «Арсенал». Успех «канониров» котируется по 6.99. Шансы «Реала», «Барселоны» и «Баварии» расцениваются одинаково – 8.00.
Реальными выглядят цифры и на чемпионство «ПСЖ» (11.0) или «Атлетико» (10.0). А вот «Боруссия» Д является явным аутсайдером – 31.0.
Ответные поединки 1/4 финала пройдут с 16 по 17 апреля.
Кто выиграет Лигу чемпионов 2023/24? Мнение букмекеров
- 1. Манчестер Сити – 2.64
- 2. Арсенал – 6.99
- 3-5. Реал – 8.00
- 3-5. Барселона – 8.00
- 3-5. Бавария – 8.00
- 6. Атлетико – 10.0
- 7. ПСЖ – 11.0
- 8. Боруссия Д – 31.0
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