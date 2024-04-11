Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала

С 9 по 10 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

«Реал» Мадрид сыграл вничью с «Манчестер Сити» 3:3, «Арсенал» расписал мировую с «Баварией» 2:2. «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2, а «Атлетико» Мадрид удержал победу над «Боруссией» Дортмунд 2:1.

Букмекерские конторы обновили котировки на фаворита еврокубкового турнира. Главным претендентом на трофей является «Манчестер Сити». На титул «горожан» можно поставить с коэффициентом 2.64.

Второй фаворит – «Арсенал». Успех «канониров» котируется по 6.99. Шансы «Реала», «Барселоны» и «Баварии» расцениваются одинаково – 8.00.

Реальными выглядят цифры и на чемпионство «ПСЖ» (11.0) или «Атлетико» (10.0). А вот «Боруссия» Д является явным аутсайдером – 31.0.

Ответные поединки 1/4 финала пройдут с 16 по 17 апреля.

Кто выиграет Лигу чемпионов 2023/24? Мнение букмекеров