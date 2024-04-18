17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Решающий пенальти за «Реал» забил немецкий защитник Антонио Рюдигер.

Лунин наблюдал за ударом сбоку. После того, как мяч оказался в воротах, Рюдигер побежал праздновать вместе с командой. А вот Андрей даже не поднял руки вверх. Отметим, что часть игроков королевского клуба сразу же «подлетела» к украинцу. Лунин – герой «Реала»!

ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ