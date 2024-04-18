У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за суперматч с Ман Сити в ЛЧ

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

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Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел полный матч. Лунин совершил 11 сейвов в основное и дополнительное время, а в серии пенальти отразил два одиннадцатиметровых.

После окончания матча статистический портал Whoscored назвал Лунина лучшим игроком матча и поставил ему самую высокую оценку – 9.3.

Отметим, что от УЕФА награду лучшего игрока получил Федерико Вальверде.

Оценки матча Манчестер Сити – Реал от Whoscored