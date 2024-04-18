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  4. У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за суперматч с Ман Сити в ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 01:33 |
2181
0

У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за суперматч с Ман Сити в ЛЧ

Украинский вратарь признан героем матча

18 апреля 2024, 01:33 |
2181
0
У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за суперматч с Ман Сити в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел полный матч. Лунин совершил 11 сейвов в основное и дополнительное время, а в серии пенальти отразил два одиннадцатиметровых.

После окончания матча статистический портал Whoscored назвал Лунина лучшим игроком матча и поставил ему самую высокую оценку – 9.3.

Отметим, что от УЕФА награду лучшего игрока получил Федерико Вальверде.

Оценки матча Манчестер Сити – Реал от Whoscored

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Федерико Вальверде Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал лучший игрок WhoScored оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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