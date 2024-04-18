Не Лунин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити – Реал Мадрид

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Однако технические наблюдатели УЕФА лучшим игроком поединка назвали не Лунина, а 25-летнего уругвайского полузащитника мадридцев Федерико Вальверде.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» с Луниным сыграет против мюнхенской «Баварии». Подопечные Томаса Тухеля выбили лондонский «Арсенал».