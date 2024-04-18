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  4. Не Лунин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити – Реал Мадрид
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 01:29 |
2523
9

Не Лунин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити – Реал Мадрид

Награду получил Федерико Вальверде, королевский клуб выбил «горожан» в серии пенальти

18 апреля 2024, 01:29 |
2523
9
Не Лунин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Однако технические наблюдатели УЕФА лучшим игроком поединка назвали не Лунина, а 25-летнего уругвайского полузащитника мадридцев Федерико Вальверде.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» с Луниным сыграет против мюнхенской «Баварии». Подопечные Томаса Тухеля выбили лондонский «Арсенал».

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Андрей Лунин Федерико Вальверде лучший игрок Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Boodya
Другий раз крадуть MVP
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+2
Лига конференций без динамо
Кепа со своим ботами наверное проплатил  голосование
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+1
dimando560
По whoscored у Вальдерведе 6.9, дуже скромна
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+1
andre_lui
Може вони повтор домашнього матчу дивилися...Дивно
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+1
Первый Среди Равных
Мда. Вже тоді краще б Рюдігеру віддали. 
Ответить
+1
Octopus
Он даже пенальти не пробивал. Плеер оф зе матч))
Ответить
+1
Octopus
На кол УЕФА!
Ответить
+1
Joseffsss
Оценка 9.5 Это не MVP ладно
Ответить
0
Первый Среди Равных
Тепер і цьому доведеться приз Луніну передавати і сфотографуватися разом. 
Ответить
0
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