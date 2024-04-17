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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 17:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 18:00
497
1

Тренер Миная: «Чуть-чуть не хватило, чтобы додавить соперника»

Желько Любенович – о поражении от «Динамо»

17 апреля 2024, 17:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 18:00
497
1
Тренер Миная: «Чуть-чуть не хватило, чтобы додавить соперника»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович поделился впечатлениями от перенесенного матча 16-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (поражение 1:3):

«Два разных тайма от «Миная»? По регламенту, со старта должны были выйти те футболисты, которые начинали встречу в прошлом году, когда матч прервали. Но в перерыве мы сделали некоторые замены, что пошло нам на пользу. Стали лучше играть и второй тайм у нас получился лучше. Второй тайм — этот тот показатель, к чему мы стремимся и в какой футбол хотим играть.

К сожалению, нам снова чуть-чуть не хватило, чтобы додавить соперника. Как и в матчах с «Оболонью», «Полесьем», «Александрией». У нас были очень хорошие моменты во втором тайме, когда можно и нужно было забивать. Жаль, что не забили второй гол — была бы совсем другая ситуация, если бы счет был 2:2. Будем работать над этим».

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Желько Любенович Динамо Киев Минай Минай - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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Saar
Дотиснути"... ти рахунок бачив!??? "Дотиснути"....... "дотиснути"- це коли рахунок 1-1, ти останні 15 хвилин не вилазиш зі штрафного суперника, рахунок залишився 1--1. А тут 1-3 і він: "дотиснути". Говорить остання команда УПЛ🤣🤣🤣
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