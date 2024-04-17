В Шахтере рассказали, продадут ли Судакова, если не выйдут в ЛЧ

Член тренерского штаба «Шахтера» Карло Николини рассказал, какие задачи стоят перед командой на ближайшее время, а также объяснил, зависит ли будущее Георгия Судакова от потенциального выхода или невыхода «горняков» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Мы сосредоточены на финале сезона. Нас ждет финал Кубка и мы сохраняем лидерство в турнирной таблице чемпионата. Однако уверенности в завоевании путевки в Лигу чемпионов по-прежнему нет. Нам нужно будет посмотреть, будет ли необходимость проходить через квалификацию или это произойдет автоматически. Это будет зависеть от рейтинга Украины».

«Повлияет ли потенциальная неспособность «Шахтера» напрямую попасть в Лигу чемпионов на вопрос с продажей Судакова? Я не думаю. Даже если бы это было так, то это было бы в последних числах работы рынка. Президент, как всегда, хочет построить конкурентоспособную команду. Поэтому, если бы были предварительные шаги, было бы важно иметь возможность противостоять им, используя лучшие ресурсы. «Шахтер» не адаптирует рынок к определенным условиям».

«Интерес со стороны «Наполи» и «Ювентуса»? В январе он был, более или менее конкретный. Однако сейчас не время отказываться от игрока. Сейчас Судаков нацелен на победу в чемпионате, которая может определить выход в Лигу чемпионов. Кроме того, состоится чемпионат Европы. Он футболист, как и многие другие, за которым следят самые серьезные клубы, в том числе упомянутые. Однако если команды не определятся со своим будущим, особенно на скамейке запасных, никакой прорыв невозможен. Риск будет заключаться в покупке игрока, который не соответствует принципам игры. Планирование отсутствует даже у таких клубов, как «Наполи» и «Ювентус», которые вместо этого должны что-то гарантировать. «Ювентусу» следует начать определять будущее своего следующего тренера, как и «Наполи», особенно после того, что произошло в этом разочаровывающем сезоне. Сейчас середина апреля, и мы до сих пор не знаем, кто будет тренером в следующем сезоне. Судя по всему, это была пустая трата времени. Возможно, у них уже есть очень четкие идеи, я этого не исключаю. Однако, судя по тому, что мы читаем и слышим, я не думаю, что существует какая-либо определенность. Риск также заключается в том, что можно затормозить и поддержать интерес английских клубов, которые могут ускорить переговоры и сделать покупку реальностью», – заявил Николини.

Ранее Николини дал понять, что в «Шахтере» готовы уже ближайшим летом рассмотреть продажу лидера обороны Николая Матвиенко, но только за «правильную» сумму.