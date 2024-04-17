Барселона без КЧМ-2025. Известен финансовый урон от вылета команды из ЛЧ

Испанская «Барселона» осталась за бортом участников клубного чемпионата мира 2025 года.

«Блауграну» в рейтинге УЕФА опередил мадридский «Атлетико» и стал 11-м клубом от Европы, который примет участие в клубном чемпионате мира будущего года в США.

Топовый клубный турнир состоится в июне-июле 2025 года с участием 32 клубов (8 групп по 4 команды). За участие в нем мадридский «Атлетико» получит 50 млн евро, которых «Барселона», в свою очередь, недосчитается.

Ранее от Европы право принять участие в КЧМ-2025 получили «Челси», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус».

Как известно, в 1/4 финала текущей Лиги чемпионов «Барселона» не справилась с «ПСЖ» (1:4 дома, 3:2 в гостях), а «Атлетико» проиграл в двух матчах дортмундской «Боруссии» (2:4 в Германии, 2:1 дома).