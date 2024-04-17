Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона без КЧМ-2025. Известен финансовый урон от вылета команды из ЛЧ
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 09:34 |
1214
0

Барселона без КЧМ-2025. Известен финансовый урон от вылета команды из ЛЧ

Фиаско с «ПСЖ» обойдется дорого каталонцам

17 апреля 2024, 09:34 |
1214
0
Барселона без КЧМ-2025. Известен финансовый урон от вылета команды из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Барселона» осталась за бортом участников клубного чемпионата мира 2025 года.

«Блауграну» в рейтинге УЕФА опередил мадридский «Атлетико» и стал 11-м клубом от Европы, который примет участие в клубном чемпионате мира будущего года в США.

Топовый клубный турнир состоится в июне-июле 2025 года с участием 32 клубов (8 групп по 4 команды). За участие в нем мадридский «Атлетико» получит 50 млн евро, которых «Барселона», в свою очередь, недосчитается.

Ранее от Европы право принять участие в КЧМ-2025 получили «Челси», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус».

Как известно, в 1/4 финала текущей Лиги чемпионов «Барселона» не справилась с «ПСЖ» (1:4 дома, 3:2 в гостях), а «Атлетико» проиграл в двух матчах дортмундской «Боруссии» (2:4 в Германии, 2:1 дома).

По теме:
ПСЖ отметился уникальным достижением в ЛЧ для клубов из Франции
Беллингем рассказал, в чем ему помог Анчелотти в Реале
Рекорд в утешение. Игрок Барселоны против ПСЖ установил достижение всей ЛЧ
клубный чемпионат мира по футболу Атлетико Мадрид Барселона Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Футбол | 17 апреля 2024, 00:30 3
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Футбол | 16 апреля 2024, 10:16 5
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте

Филипп Йоргенсен может перейти в «королевский клуб»

Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Футзал | 16.04.2024, 18:46
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»
Футбол | 17.04.2024, 05:29
СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»
СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.04.2024, 07:05
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
16.04.2024, 08:01 4
Футбол
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
15.04.2024, 23:59 25
Футбол
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 44
Футбол
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
15.04.2024, 12:59 19
Футбол
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 51
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
15.04.2024, 23:15 4
Хоккей
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем