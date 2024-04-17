Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе оценил триумф ПСЖ в Барселоне и выход в полуфинал ЛЧ
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 08:58 | Обновлено 17 апреля 2024, 09:01
457
0

Мбаппе оценил триумф ПСЖ в Барселоне и выход в полуфинал ЛЧ

Форвард «ПСЖ» – о выходе команды в топ-4 Лиги чемпионов

17 апреля 2024, 08:58 | Обновлено 17 апреля 2024, 09:01
457
0
Мбаппе оценил триумф ПСЖ в Барселоне и выход в полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий французского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от победы команды в Испании над «Барселоной» (4:1) и выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Я горжусь тем, что нахожусь здесь (в Париже – прим.) с самого первого дня. Гордость моя не потому, что бывают хорошие и плохие времена. Гордость играть за этот клуб, представлять клуб из столицы моей страны – это нечто особенное для меня, выросшего здесь. Пережить такой вечер в качестве парижанина – это здорово. Мы сделали еще один шаг вперед, но нам нужно успокоиться.

У меня есть мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Сегодня мы обыграли отличную команду и постараемся попасть на «Уэмбли» (место проведения финала. – прим.). Мы провели отличный матч как команда, как коллектив. Мы работали шесть дней после первого матча с мыслью, что мы сделаем это, что мы выиграем здесь. Это великий день для всех в клубе.

Я уже говорил, что даже если бы мы проиграли, я бы гордился тем, что являюсь парижанином. Теперь, конечно, в такие вечера, как этот, гордость еще больше. Мы очень счастливы, мы победили команду, которую хотели победить. Поздравляю команду.

Болельщики? Победа и для них тоже. Они проделали долгий путь. Нам не очень помогли организовать матч, билеты и все остальное – это было мучительно. Так что мы рады за них», – признался Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе вошел в топовую компанию бомбардиров Лиги чемпионов.

По теме:
Барселона без КЧМ-2025. Известен финансовый урон от вылета команды из ЛЧ
Мбаппе ответил, может ли победа в ЛЧ изменить его решение покинуть ПСЖ
Оценены шансы ПСЖ против Боруссии Д за путевку в финал Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе Лига чемпионов ПСЖ Барселона - ПСЖ
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Футбол | 16 апреля 2024, 10:16 5
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте

Филипп Йоргенсен может перейти в «королевский клуб»

СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»
Футбол | 17 апреля 2024, 05:29 0
СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»
СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»

Главный тренер Атлетико М прокомментировал поражение от Боруссии Д

ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
Футбол | 16.04.2024, 12:17
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Футбол | 16.04.2024, 11:50
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.04.2024, 07:05
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
16.04.2024, 10:00 3
Хоккей
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 10
Футбол
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
16.04.2024, 08:01 4
Футбол
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
15.04.2024, 18:35 7
Футбол
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 44
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
15.04.2024, 23:15 4
Хоккей
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
15.04.2024, 23:59 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем