Мбаппе оценил триумф ПСЖ в Барселоне и выход в полуфинал ЛЧ

Нападающий французского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от победы команды в Испании над «Барселоной» (4:1) и выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Я горжусь тем, что нахожусь здесь (в Париже – прим.) с самого первого дня. Гордость моя не потому, что бывают хорошие и плохие времена. Гордость играть за этот клуб, представлять клуб из столицы моей страны – это нечто особенное для меня, выросшего здесь. Пережить такой вечер в качестве парижанина – это здорово. Мы сделали еще один шаг вперед, но нам нужно успокоиться.

У меня есть мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Сегодня мы обыграли отличную команду и постараемся попасть на «Уэмбли» (место проведения финала. – прим.). Мы провели отличный матч как команда, как коллектив. Мы работали шесть дней после первого матча с мыслью, что мы сделаем это, что мы выиграем здесь. Это великий день для всех в клубе.

Я уже говорил, что даже если бы мы проиграли, я бы гордился тем, что являюсь парижанином. Теперь, конечно, в такие вечера, как этот, гордость еще больше. Мы очень счастливы, мы победили команду, которую хотели победить. Поздравляю команду.

Болельщики? Победа и для них тоже. Они проделали долгий путь. Нам не очень помогли организовать матч, билеты и все остальное – это было мучительно. Так что мы рады за них», – признался Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе вошел в топовую компанию бомбардиров Лиги чемпионов.