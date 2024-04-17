Вошел в топы. Мбаппе настиг Шевченко в бомбардирском реестре ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал автором двух голов в ответном матче 1/4 финала ЛОиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

Теперь на счету у 25-летнего уроженка Парижа 48 голов в чемпионском евротурнире. Мбаппе делит 9-е место в рейтинге голеадоров Лиги чемпионов со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.

Топ-11 бомбардиров в истории Лиги чемпионов (без учета голов в квалификации):

1. Криштиану Роналду – 140 голов

2. Лионель Месси – 129

3. Роберт Левандовски – 94

4. Карим Бензема – 90

5. Рауль – 71

6. Руд ван Нистелрой – 56

7. Томас Мюллер – 54

8. Тьерри Анри – 50

9-11. Килиан Мбаппе – 48

9-11. Златан Ибрагимович – 48

9-11. Андрей Шевченко – 48

Стоит заметить, что УЕФА не учитывает в рейтинге результат Альфредо Ди Стефано, который забил 49 голов в Кубке европейских чемпионов.