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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 07:37 | Обновлено 17 апреля 2024, 07:47
585
0

Вошел в топы. Мбаппе настиг Шевченко в бомбардирском реестре ЛЧ

Француз оформил дубль в матче с «Барселоной»

17 апреля 2024, 07:37 | Обновлено 17 апреля 2024, 07:47
585
0
Вошел в топы. Мбаппе настиг Шевченко в бомбардирском реестре ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал автором двух голов в ответном матче 1/4 финала ЛОиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

Теперь на счету у 25-летнего уроженка Парижа 48 голов в чемпионском евротурнире. Мбаппе делит 9-е место в рейтинге голеадоров Лиги чемпионов со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.

Топ-11 бомбардиров в истории Лиги чемпионов (без учета голов в квалификации):

  • 1. Криштиану Роналду – 140 голов
  • 2. Лионель Месси – 129
  • 3. Роберт Левандовски – 94
  • 4. Карим Бензема – 90
  • 5. Рауль – 71
  • 6. Руд ван Нистелрой – 56
  • 7. Томас Мюллер – 54
  • 8. Тьерри Анри – 50
  • 9-11. Килиан Мбаппе – 48
  • 9-11. Златан Ибрагимович – 48
  • 9-11. Андрей Шевченко – 48

Стоит заметить, что УЕФА не учитывает в рейтинге результат Альфредо Ди Стефано, который забил 49 голов в Кубке европейских чемпионов.

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Килиан Мбаппе Андрей Шевченко Лига чемпионов Криштиану Роналду Лионель Месси Златан Ибрагимович
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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