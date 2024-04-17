Вошел в топы. Мбаппе настиг Шевченко в бомбардирском реестре ЛЧ
Француз оформил дубль в матче с «Барселоной»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал автором двух голов в ответном матче 1/4 финала ЛОиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).
Теперь на счету у 25-летнего уроженка Парижа 48 голов в чемпионском евротурнире. Мбаппе делит 9-е место в рейтинге голеадоров Лиги чемпионов со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.
Топ-11 бомбардиров в истории Лиги чемпионов (без учета голов в квалификации):
- 1. Криштиану Роналду – 140 голов
- 2. Лионель Месси – 129
- 3. Роберт Левандовски – 94
- 4. Карим Бензема – 90
- 5. Рауль – 71
- 6. Руд ван Нистелрой – 56
- 7. Томас Мюллер – 54
- 8. Тьерри Анри – 50
- 9-11. Килиан Мбаппе – 48
- 9-11. Златан Ибрагимович – 48
- 9-11. Андрей Шевченко – 48
Стоит заметить, что УЕФА не учитывает в рейтинге результат Альфредо Ди Стефано, который забил 49 голов в Кубке европейских чемпионов.
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