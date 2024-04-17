ВИДЕО. ПСЖ громит Барселону. Мбаппе оформил дубль
Французский клуб близок к выходу в полуфиналФранцузский клуб близок к выходу в полуфинал
Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».
Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.
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В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
На 89-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль и довел счет до разгромного – 4:1.
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