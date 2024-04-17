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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 00:00 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:27
603
1

ВИДЕО. ПСЖ громит Барселону. Мбаппе оформил дубль

Французский клуб близок к выходу в полуфиналФранцузский клуб близок к выходу в полуфинал

17 апреля 2024, 00:00 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:27
603
1
ВИДЕО. ПСЖ громит Барселону. Мбаппе оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

На 89-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль и довел счет до разгромного – 4:1.

ВИДЕО. ПСЖ громит Барселону. Мбаппе оформил дубль

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Барселона ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Килиан Мбаппе
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Fuz1982z
червона картка зробила матч
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