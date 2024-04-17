Украина. Вторая лига17 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 07:36
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Вторая лига, 24-й тур. Матчи 17 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 апреля видеотрансляцию 5 поединков Второй лиги
17 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 07:36
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17 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 24-й тур, 17 апреля
- 12:00. Рух-2 – Чайка
- 12:30. Кудровка – ЮКСА
- 13:00. Карпаты-2 Львов – Тростянец
- 13:30. Дружба Мировка – Реал Фарма
- 14:00. Скала Стрый – Кремень-2
Турнирная таблица
12:00. Рух-2 – Чайка
13:00. Карпаты-2 Львов – Тростянец
14:00. Скала Стрый – Кремень-2
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