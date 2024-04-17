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Чемпионат Украины
Карпаты-2
17.04.2024 13:00 - : -
Тростянец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
17 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 07:36
31
0

Вторая лига, 24-й тур. Матчи 17 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля видеотрансляцию 5 поединков Второй лиги

17 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 07:36
31
0
Вторая лига, 24-й тур. Матчи 17 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

17 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 24-й тур, 17 апреля

  • 12:00. Рух-2 – Чайка
  • 12:30. Кудровка – ЮКСА
  • 13:00. Карпаты-2 Львов – Тростянец
  • 13:30. Дружба Мировка – Реал Фарма
  • 14:00. Скала Стрый – Кремень-2

Турнирная таблица

12:00. Рух-2 – Чайка

13:00. Карпаты-2 Львов – Тростянец

14:00. Скала Стрый – Кремень-2

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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