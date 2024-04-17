Команда ЮКСА забила Кудровке 7 мячей и остается лидером Второй лиги
17 апреля состоялись 5 матчей 24-го тура Второй лиги чемпионата Украины
17 апреля состоялось 5 матчей 24 тура Второй лиги чемпионата Украины.
Команда ЮКСА забила Кудровке 7 мячей (7:1) и остается лидером Второй лиги (50 очков).
Далее следуют: Звягель (50), Дружба Мировка (48), Чайка (43).
Вторая лига. 24-й тур, 17 апреля
Кудровка – ЮКСА Тарасовка – 1:7
Голы: Васька, 40 – Вава, 9 (пен), 14, 45, Габриэл Гуларт, 23, 44, Кастро, 64, Матеус Фого, 76 (пен)
Дружба Мировка – Реал Фарма Одесса – 2:0
Голы: Недоля, 47 (пен), Колесник, 56
Скала 1911 Стрый – Кремень-2 Кременчуг – 4:0
Голы: Яната, 15, Николишин, 17 (пен.), Лебедев, 34, Леший, 87
Карпаты-2 Львов – Тростянец – 1:0
Гол: Иродовский, 28
Рух-2 Львов – Чайка Петропавловская Борщаговка – 0:3
Голы: Гуськов, 67, Венгер, 79, Евстратенко, 90+1
Турнирная таблица
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