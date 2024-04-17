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Карпаты-2
17.04.2024 13:00 – FT 1 : 0
Тростянец
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Украина. Вторая лига
17 апреля 2024, 20:34 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:15
250
0

Команда ЮКСА забила Кудровке 7 мячей и остается лидером Второй лиги

17 апреля состоялись 5 матчей 24-го тура Второй лиги чемпионата Украины

17 апреля 2024, 20:34 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:15
250
0
Команда ЮКСА забила Кудровке 7 мячей и остается лидером Второй лиги
ФК ЮКСА. Вава и Габриэл Гуларт

17 апреля состоялось 5 матчей 24 тура Второй лиги чемпионата Украины.

Команда ЮКСА забила Кудровке 7 мячей (7:1) и остается лидером Второй лиги (50 очков).

Далее следуют: Звягель (50), Дружба Мировка (48), Чайка (43).

Вторая лига. 24-й тур, 17 апреля

Кудровка – ЮКСА Тарасовка – 1:7

Голы: Васька, 40 – Вава, 9 (пен), 14, 45, Габриэл Гуларт, 23, 44, Кастро, 64, Матеус Фого, 76 (пен)

Дружба Мировка – Реал Фарма Одесса – 2:0

Голы: Недоля, 47 (пен), Колесник, 56

Скала 1911 Стрый – Кремень-2 Кременчуг – 4:0

Голы: Яната, 15, Николишин, 17 (пен.), Лебедев, 34, Леший, 87

Карпаты-2 Львов – Тростянец – 1:0

Гол: Иродовский, 28

Рух-2 Львов – Чайка Петропавловская Борщаговка – 0:3

Голы: Гуськов, 67, Венгер, 79, Евстратенко, 90+1

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Карпаты-2 Львов Вторая лига Украины Скала Стрый Реал Фарма Тростянец Чайка Петропавловская Борщаговка Дружба Мировка Кремень-2 Кременчуг Кудровка ЮКСА Тарасовка Рух-2 Львов Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди) Габриэл Гуларт
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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