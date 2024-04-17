Жеребьевка Евро-2024 U-19. Сборная Украины U-19 узнает соперников. LIVE
17 апреля в 17:00 в Белфасте состоится жеребьевка финального раунда ЧЕ
17 апреля в 17:00 в Белфасте состоится жеребьевка финального раунда Евро-2024 U-19.
В жеребьевке финальной стадии чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, которая состоится 17 апреля в Белфасте, примут участие хозяин турнира Северная Ирландия и 7 победителей элитного раунда квалификации, включая Украину.
Участники финальной стадии Евро-2024 U-19
- Северная Ирландия (хозяин)
- Дания
- Испания
- Италия
- Норвегия
- Турция
- Украина
- Франция
Финальный турнир пройдет с 15 по 28 июля. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.
Евро-2024 U-19 также служит отбором на молодежный чемпионат мира 2025 в Чили. Запланирован матч за 5-е место, поскольку 5 представителей будет делегировать Европа на чемпионат мира 2025 U-20, который состоится в Чили при участии 24 сборных. К четырем полуфиналистам ЧЕ присоединится победитель поединка между третьими командами групп.
Матчи финальной стадии пройдут в Белфасте и Ларне.
На стадионе «Сивью» в Белфасте: пройдут групповой этап и матч за выход на ЧМ-2025. Арена «Инвер Парк» в Ларне примет матчи группового этапа.
На стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте будут сыграны полуфиналы и финал.
Жеребьевка Евро-2024 U-19. Сборная Украины U-19 узнает соперников. LIVE
Смотрите 17 апреля в 17:00 видеотрансляцию жеребьевки на официальном сайте УЕФА.
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