Спортинг выиграл перенесенный матч и упрочил лидерство в Португалии

Вечером 16 апреля состоялся перенесенный матч чемпионата Португалии.

Спортинг минимально выиграл у команды Фамаликау (1:0).

Единственный гол на 20-й минуте забил Педру Гонсалвеш.

Команда из Лиссабона набрала 77 очков и упрочила лидерство. Далее идут: Бенфика (70), Порту и Брага (по 59), Витория Гимараеш (57).

Чемпионат Португалии

Перенесенный матч 20-го тура, 16 апреля

Фамаликау – Спортинг – 0:1

Гол: Педру Гонсалвеш, 20

Видео гола и обзор матча

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