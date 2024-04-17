16.04.2024 22:15 – FT 0 : 1
Португалия17 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 17 апреля 2024, 04:58
87
0
Спортинг выиграл перенесенный матч и упрочил лидерство в Португалии
Единственный гол на 20-й минуте забил Педру Гонсалвеш
17 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 17 апреля 2024, 04:58
87
0
Вечером 16 апреля состоялся перенесенный матч чемпионата Португалии.
Спортинг минимально выиграл у команды Фамаликау (1:0).
Единственный гол на 20-й минуте забил Педру Гонсалвеш.
Команда из Лиссабона набрала 77 очков и упрочила лидерство. Далее идут: Бенфика (70), Порту и Брага (по 59), Витория Гимараеш (57).
Чемпионат Португалии
Перенесенный матч 20-го тура, 16 апреля
Фамаликау – Спортинг – 0:1
Гол: Педру Гонсалвеш, 20
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|29
|25
|2
|2
|84 - 27
|77
|2
|Бенфика
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3
|Порту
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4
|Брага
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5
|Витория Гимараеш
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6
|Арока
|29
|13
|4
|12
|50 - 39
|43
|7
|Морейренсе
|29
|12
|7
|10
|30 - 33
|43
|8
|Фамаликау
|29
|8
|11
|10
|31 - 36
|35
|9
|Каза Пия
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10
|Фаренсе
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11
|Риу Аве
|29
|5
|15
|9
|31 - 37
|30
|12
|Эшторил
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|13
|Боавишта
|29
|7
|8
|14
|34 - 55
|29
|14
|Жил Висенте
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15
|Эштрела Амадора
|29
|6
|10
|13
|31 - 45
|28
|16
|Портимоненсе
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17
|Шавеш
|29
|5
|7
|17
|28 - 60
|22
|18
|Визела
|29
|4
|9
|16
|28 - 60
|21
События матча
19’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
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