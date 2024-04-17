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Чемпионат Португалии
Фамаликау
16.04.2024 22:15 – FT 0 : 1
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
17 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 17 апреля 2024, 04:58
87
0

Спортинг выиграл перенесенный матч и упрочил лидерство в Португалии

Единственный гол на 20-й минуте забил Педру Гонсалвеш

17 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 17 апреля 2024, 04:58
87
0
Спортинг выиграл перенесенный матч и упрочил лидерство в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 апреля состоялся перенесенный матч чемпионата Португалии.

Спортинг минимально выиграл у команды Фамаликау (1:0).

Единственный гол на 20-й минуте забил Педру Гонсалвеш.

Команда из Лиссабона набрала 77 очков и упрочила лидерство. Далее идут: Бенфика (70), Порту и Брага (по 59), Витория Гимараеш (57).

Чемпионат Португалии

Перенесенный матч 20-го тура, 16 апреля

Фамаликау – Спортинг – 0:1

Гол: Педру Гонсалвеш, 20

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 29 25 2 2 84 - 27 77
2 Бенфика 29 22 4 3 65 - 23 70
3 Порту 29 18 5 6 53 - 23 59
4 Брага 29 18 5 6 61 - 40 59
5 Витория Гимараеш 29 17 6 6 45 - 29 57
6 Арока 29 13 4 12 50 - 39 43
7 Морейренсе 29 12 7 10 30 - 33 43
8 Фамаликау 29 8 11 10 31 - 36 35
9 Каза Пия 29 8 8 13 29 - 41 32
10 Фаренсе 29 8 7 14 38 - 41 31
11 Риу Аве 29 5 15 9 31 - 37 30
12 Эшторил 29 8 5 16 43 - 50 29
13 Боавишта 29 7 8 14 34 - 55 29
14 Жил Висенте 29 7 7 15 36 - 48 28
15 Эштрела Амадора 29 6 10 13 31 - 45 28
16 Портимоненсе 29 7 6 16 32 - 62 27
17 Шавеш 29 5 7 17 28 - 60 22
18 Визела 29 4 9 16 28 - 60 21
Полная таблица

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Фамаликау видео голов и обзор Педру Гонсалвеш
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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