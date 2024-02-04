Драка фанатов. Матч Фамаликау и Спортинга перенесли

3 февраля должен был пройти матч 20 тура чемпионата Португалии, в котором «Фамаликау» должен принимать «Спортинг». Однако игра не состоялась – перед матчем болельщики гостей устроили массовую драку с фанатами хозяев недалеко возле стадиона.

Полиция не смогла остановить массовые беспорядки, поскольку полицейские не вышли на работу, устроив забастовку, требуя улучшить условия труда.

Португальская футбольная лига опубликовала официальное заявление, в котором требует от министерства внутренних дел разобраться с ситуацией и подчеркнула, что футбол из-за его популярности не должен быть инструментов для достижения целей, которые с футболом не имеют ничего общего. Также сообщается, что организаторы футбольного соревнования будут требовать от правительства компенсации из-за материальных проблем, возникших из-за непроведения матча.