Львы обошли Орлов на вираже. Спортинг отгрузил соперникам 8 мячей
В чемпионате Португалии идет напряженная борьба за трофей
Вечером 29 января в матче 19-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» дома разгромил команду «Каза Пиа» со счетом 8:0.
Львы доминировали на поле и просто поиздевались над соперниками, отгрузив в их ворота 8 безответных мячей.
В чемпионате Португалии идет напряженная борьба за чемпионство.
Спортинг набрал 49 очков и вернул себе лидерство, которое перед тем на несколько часов вечером перехватила Бенфика. Орлы с украинским голкипером Анатолием Трубиным имеют 48 баллов.
Чемпионат Португалии. 19-й тур, 29 января
Спортинг Лиссабон – Каза Пиа – 8:0
Голы: Коатес, 14, 82, Дьекереш, 23, 32 (пен), Гонсалвеш, 25, Тринкау, 43, 90+4, Катамо, 65.
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