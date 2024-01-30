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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
29.01.2024 22:45 – FT 8 : 0
Каза Пия
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Португалия
30 января 2024, 00:47 | Обновлено 30 января 2024, 01:50
155
0

Львы обошли Орлов на вираже. Спортинг отгрузил соперникам 8 мячей

В чемпионате Португалии идет напряженная борьба за трофей

30 января 2024, 00:47 | Обновлено 30 января 2024, 01:50
155
0
Львы обошли Орлов на вираже. Спортинг отгрузил соперникам 8 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 января в матче 19-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» дома разгромил команду «Каза Пиа» со счетом 8:0.

Львы доминировали на поле и просто поиздевались над соперниками, отгрузив в их ворота 8 безответных мячей.

В чемпионате Португалии идет напряженная борьба за чемпионство.

Спортинг набрал 49 очков и вернул себе лидерство, которое перед тем на несколько часов вечером перехватила Бенфика. Орлы с украинским голкипером Анатолием Трубиным имеют 48 баллов.

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 29 января

Спортинг Лиссабон – Каза Пиа – 8:0

Голы: Коатес, 14, 82, Дьекереш, 23, 32 (пен), Гонсалвеш, 25, Тринкау, 43, 90+4, Катамо, 65.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Коатес (Спортинг Лиссабон).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Коатес (Спортинг Лиссабон).
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Источник Sport.ua
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