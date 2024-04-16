Известный экс-игрок Динамо стал спортивным директором клуба из Бразилии
Бетао получил первую серьезную менеджерскую работу после завершения карьеры игрока
40-летний экс-центрбек «Динамо» Бетао получил должность спортивного директора клуба «Наутико», выступающего в бразильской Серии С.
До этого Бетао работал в «Форталезе», где являлся техническим координатором молодежных команд.
В «Наутико» Бетао будет отвечать за весь футбольный сектор, включая как мужскую, так и женскую команды клуба.
Еще в 2014 году Бетао получил соответствующее образование, которое теперь позволит ему проявить свои профессиональные качества в новой роли.
Напомним, Бетао завершил карьеру игрока в 2022 году в «Аваи».
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