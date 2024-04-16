Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный экс-игрок Динамо стал спортивным директором клуба из Бразилии
Бразилия
16 апреля 2024, 18:24 |
893
0

Известный экс-игрок Динамо стал спортивным директором клуба из Бразилии

Бетао получил первую серьезную менеджерскую работу после завершения карьеры игрока

16 апреля 2024, 18:24 |
893
0
Известный экс-игрок Динамо стал спортивным директором клуба из Бразилии
twitter.com/nauticope

40-летний экс-центрбек «Динамо» Бетао получил должность спортивного директора клуба «Наутико», выступающего в бразильской Серии С.

До этого Бетао работал в «Форталезе», где являлся техническим координатором молодежных команд.

В «Наутико» Бетао будет отвечать за весь футбольный сектор, включая как мужскую, так и женскую команды клуба.

Еще в 2014 году Бетао получил соответствующее образование, которое теперь позволит ему проявить свои профессиональные качества в новой роли.

Напомним, Бетао завершил карьеру игрока в 2022 году в «Аваи».

По теме:
Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?
Боруссия Д интересуется форвардом Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Бетао Динамо Киев спортивный директор чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Наутико
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
Футбол | 16 апреля 2024, 19:14 0
Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта

К Вишняку все меньше и меньше доверия

Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Футбол | 16 апреля 2024, 10:16 5
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте

Филипп Йоргенсен может перейти в «королевский клуб»

У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Футбол | 16.04.2024, 00:35
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Стало известно, под каким названием может быть возрождена Десна
Футбол | 16.04.2024, 18:13
Стало известно, под каким названием может быть возрождена Десна
Стало известно, под каким названием может быть возрождена Десна
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Футбол | 15.04.2024, 23:59
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 48
Футбол
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
16.04.2024, 12:00 8
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 8
Теннис
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
16.04.2024, 10:00 3
Хоккей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 42
Футбол
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
16.04.2024, 08:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем