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Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 17:18 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:16
2295
5

Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо

Немногим «кудесникам мяча» удалось стать по-настоящему своими для киевской команды и ее фанатов

14 декабря 2023, 17:18 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:16
2295
5
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетао

Это сегодня в рядах первой команды Динамо практически нет легионеров, однако во времена, когда в украинском футболе водились деньги, а собственники клубов охотно и активно инвестировали их в усиление составов своих команд, киевляне имели возможность подписывать игроков из любой точки земного шара. Абсолютно неудивительно, что в истории киевского клуба значатся аж 22 бразильских легионера, а куда более странно другое, что единицам из них, в чем заключается основное отличие Динамо от Шахтера, удалось стать по-настоящему знаковыми фигурами для "бело-синих", а также – любимцами требовательных болельщиков столичной команды.

О пятерке лучших бразильских легионеров в истории Динамо мы и предлагаем вспомнить прямо сейчас…

Карлос Корреа

Период в Динамо: 2006 – 2012
Матчи / голы за Динамо: 108 / 14

Карлос Корреа начинал карьеру в рядах малоизвестных бразильских клубов, однако в начале 2003-го ему посчастливилось перебраться в Палмейрас, где футболист, действовавший на позиции центрального или опорного полузащитника, а также способный при необходимости сыграть справа на фланге, хорошо зарекомендовал себя и спустя три с половиной года перебрался в Европу – в киевское Динамо за 4 миллиона долларов.

В Динамо Корреа удалось довольно быстро адаптироваться к украинскому и европейскому футболу, а также заслужить доверие тогдашнего главного тренера команды Анатолия Демьяненко. У этого специалиста Карлос был основным футболистом, и по итогам сезона-2006/07 стал чемпионом Украины, попутно добавив к этому престижному титулу победы в Кубке и Суперкубке страны.

После ухода Демьяненко Корреа продолжил оставаться в числе ключевых игроков Динамо на достаточно короткий отрезок времени, когда команду возглавляли Йожеф Сабо и Олег Лужный. С приходом же на тренерский мостик Юрия Семина Корреа привычно застолбил за собой место ключевого игрока в центре поля для «бело-синих», и благодаря этому выиграл еще одно чемпионство в Украине.

Закат киевского этапа карьеры Корреа совпал с приходом на тренерским мостик команды другого россиянина – валерия газзаева. Этот специалист по прозвищу "пес", который ныне всецело оправдывает эту кличку, являясь одним из истинных цепных псов путинского режима в мире спорта, не видел бразильского хавбека в своих планах, из-за чего Карлос начал скитаться по арендам, отыграв два сезона за Атлетико Минейро и Фламенго. В конце 2010-го на пост коуча Динамо вернулся юрий семин, при котором Корреа ненадолго опять стал попадать в состав "бело-синих", но уже в августе 2012-го бразильский легионер предпочел окончательно распрощаться с киевским клубом, уйдя на правах свободного агента в Палмейрас, где ему предложили весьма неплохой контракт.

В Бразилию Корреа вернулся уже когда ему было за тридцать, и добиться серьезных успехов нигде так и не смог. Всего полгода он провел в Палмейрасе, а затем играл за Португезу, Форталезу, Итуано и Капивариано. Известно, что летом минувшего года Корреа покинул стан последних, однако о завершении профессиональной карьеры так и не объявлял, хотя в конце декабря ему "стукнет" уже 43.

Клебер

Период в Динамо: 2004 – 2009
Матчи / голы за Динамо: 105 / 36

Воспитанник академии Сан-Паулу Клебер Джакомацци неплохо зарекомендовал себя не только в составе родной команды, но и на чемпионате мира-2003 U-20, где присутствовали скауты многих европейских клубов, в том числе и Динамо. Уже в начале 2004 года Клебер за 3 миллиона долларов перебрался в стан "бело-синих", которые выиграли конкуренцию за футболиста у Байера, Шахтера, а также ряда испанских клубов.

В первых сезонах в Динамо Клебер быстро стал одним из игроков основной обоймы, причем на него рассчитывали практически все тренеры, которые в тот период достаточно часто меняли друг друга во главе киевской команды – Алексей Михайличенко, Йожеф Сабо, Леонид Буряк, Анатолий Демьяненко. В составе «бело-синих» бразильскому форварду посчастливилось выиграть два чемпионства в Украине, а также три национальных Кубка.

Клебер отличался хорошей скоростью и техникой, а также крайней неуступчивостью в борьбе за мяч с защитниками соперников. Нередко этот форвард шел на откровенные провокации, чем зарабатывал для оппонентов карточки как желтого, так и красного цвета. Также недоброжелатели предъявляли бразильцу претензии за излишнюю склонность к симуляции, однако поклонники Динамо в целом поддерживали такие методы ведения игры со стороны своего нападающего, и в определенный момент Клебер считался лучшим форвардом «бело-синих».

В феврале 2008 года, когда Динамо уже возглавлял юрий семин, Клебер на правах аренды был отпущен в Палмейрас, а спустя год форвард на постоянной основе перешел в Крузейро. С тех пор бразилец больше не возвращался в европейский футбол, а преимущественно выступал на родине. Хотя в карьере Клебера после Динамо были весьма титулованные по бразильским меркам клубы (Крузейро, Палмейрас, Гремио), однако завоевать чемпионство на родине форварду так и не посчастливилось.

В конце 2018 года Клебер покинул Бразилию ради переезда в США, где подписал контракт с клубом Остин. В его рядах спустя два года бразилец и завершил карьеру. С тех пор о 40-летнем Клебере если что и слышно, то исключительно в негативном или скандальном аспекте. В частности, в сентябре экс-форвард Динамо на автозаправке неподалеку от Сан-Паулу побил работников заведения, из-за чего пострадавшим пришлось обращаться в полицию.

Бетао

Период в Динамо: 2008 – 2013, 2015
Матчи / голы за Динамо: 168 / 0

Центральный защитник Бетао, являющийся воспитанником Коринтианса, мог оказаться в Европе еще в 2007 году, когда переговоры о его приобретении вел Сошо. Французский клуб успел согласовать сумму сделки с "тимау", а также обо всем договорился с самим футболистом, но буквально в последний момент отказался подтверждать сделку, по причине чего Бетао остался в Коринтиансе, с которым по итогам сезона-2007 вылетел в бразильскую Серию В. Впрочем, не пожелав играть на низшем уровне Бетао ушел в Сантос, откуда спустя полгода за 2 миллиона долларов и переехал в Динамо.

На родине Бетао прославился как крайне неуступчивый защитник, что бразилец демонстрировал и в весьма контактном украинском чемпионате. При этом, легионер практически всегда старался действовать жестко, но не жестоко, в рамках правил, насколько это получалось. Неудивительно, что в 168 матчах за Динамо в пассиве Бетао ни оказалось ни одной прямой красной карточки и лишь раз его выгоняли с поля за два «горчичника». Да и самих желтых карточек у Бетао в Динамо было совсем немного – 19.

В Динамо Бетао переходил, когда наставником киевлян был Юрий Семин. Именно под руководством этого коуча бразилец и отыграл наибольшее число матчей за «бело-синих» - 99, хотя валерий газзаев также доверял легионеру, и достаточно регулярно ставил того в состав. С Динамо при Семине Бетао в 2009 году стал чемпионом Украины, а спустя год выиграл Кубок уже в статусе подопечного газзаева.

Впрочем, с приходом на тренерский мостик Динамо Олега Блохина бразилец оказался не востребован, и в январе 2013-го на правах свободного агента был отпущен во французский Эвиан. Интересно, что спустя два года, в начале 2015-го, когда коучем Динамо был уже Сергей Ребров, Бетао вернулся в стан «бело-синих», подписав краткосрочный трудовой договор. Это позволило бразильцу провести за киевлян еще три матча в рамках Кубка Украины и стать обладателем этого трофея по итогам сезона-2014/15.

Летом 2015 года Бетао снова ушел из Динамо в Эвиан, а затем еще на протяжении шести лет выступал на родине за Аваи, прежде чем в мае минувшего года объявил о завершении карьеры. Ныне бразильцу 40 лет, и он пока не проявляет желания продолжать свое пребывание в футболе в статусе тренера или функционера.

Данило Силва

Период в Динамо: 2010 – 2017
Матчи / голы за Динамо: 220 / 3

Карьера Данило Силвы начиналась крайне небанально с точки зрения бразильских игроков. Первые шаги в футболе правый защитник, способный также сыграть в центре обороны, делал в частной школе, а начать выступления на профессиональном уровне вынужден был в США, так как на родине не получил достойных предложений. Впрочем, карьера в Метростарз (ныне – Нью-Йорк Ред Буллз) у Данило Силвы выдалась непродолжительной, так как там он получил серьезную травму и вынужден был вернуться на родину.

Впоследствии выступал в Бразилии за Гуарани, Сан-Паулу и Коринтианс, а в феврале 2010 года за 4 миллиона евро перебрался в Динамо. Данило Силва стал одним из немногих удачных трансферов валерия газзаева времен работы того в Украине. Бразильцу удалось закрепиться в первой команде, где он регулярно выступал при газзаеве, Семине, Блохине и Реброве. С Динамо Данило Силва дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и один раз держал над головой Суперкубок.

Трудолюбивый на поле и весьма приветливый и позитивный в повседневной жизни Данило Силва быстро стал любимцем многих фанатов Динамо. Также к этому бразильцу с особенным трепетом относился президент клуба Игорь Суркис, о чем он рассказывал в своих интервью. В апреле 2017 года, когда Динамо и Данило Силва решили попрощаться, а фулбек подался на родину в ряды Интернасьонала, официальный Youtube-канал киевлян посвятил легионеру специальный ролик с красноречивым названием «Бразилец с динамовским сердцем».

После Динамо Данило Силва поиграл в Бразилии за Интернасьонал и в США за Лос-Анджелес. В составе последнего в сентябре 2020 года бразилец и объявил об уходе на пенсию. В феврале 2021-го Данило Силва стал международным представителем Динамо. В частности, тогда сообщалось, что в сферу его деятельности будут входить вопросы, связанные с расширением сотрудничества Динамо с клубами и организациями из стран Южной и Северной Америки.

Диого Ринкон

Период в Динамо: 2002 – 2009
Матчи / голы за Динамо: 194 / 72

Воспитанник Интернасьонала Диого Ринкон, без сомнений, является лучшим бразильским легионером в истории Динамо. В столице Украины форвард оказался летом 2002 года, спустя несколько месяцев после смерти великого Валерий Лобановского, после которого управлять командой было доверено Алексею Михайличенко. За Ринкона «бело-синие» заплатили чуть более 5 миллионов долларов, что по тем временам было очень значительной суммой для отечественного трансферного рынка.

После непродолжительного периода адаптации Ринкон быстро стал своим в Динамо, демонстрируя свои прекрасные технические навыки, умение читать игру, а также фантастическое голевое чутье. Диого стал истинным любимцем фанатов «бело-синих», так как с регулярностью поражал ворота самого принципиального соперника Динамо – Шахтера. В 15 матчах против донецкой команды бразилец отличился за киевлян 9 забитыми мячами, причем некоторые из них были феноменально красивыми и наверняка до сих пор свежи в памяти многих болельщиков.

Ринкон был ключевым форвардом Динамо при Михайличенко, Сабо и Демьяненко. Каждый из этих наставников сталкивался с тем, что в быту Диого, мягко говоря, был не самым дисциплинированным подопечным. В частности, в болельщицкой среде ходят легенды и байки о том, кто и в каких увеселительных заведениях видел Ринкона, в какой компании и каких, если так можно выразиться, кондициях. Когда на пост наставника Динамо пришел Юрий Семин, стало очевидно, что будущего у любителя карнавального образа жизни Диого Ринкона в столичной команде больше не будет. В феврале 2008-го форвард на правах аренды отбыл на родину в Коринтианс, где, как впоследствии признавался сам, столкнулся с еще большей проблемой, связанной с алкогольной зависимостью, а уже летом 2009-го Динамо и Ринкон расторгли контракт.

После Динамо Ринкон пытался реанимировать карьеру в греческой Кавале, но не преуспел. В 2012-м форвард очутился в малоизвестном бразильском клубе Каноас, где вскоре и повесил бутсы на гвоздь. Руководство Динамо так и не смогло как следует заработать на Ринконе, хотя по признаниям Игоря Суркиса, в свое время "бело-синие" получали по бразильцу предложение на 10 миллионов евро от Хоффенхайма. "Золотая клетка", которая на тот момент практиковалась как в Динамо, так и в Шахтере, сыграла злую шутку с карьерой Диого. Ныне экс-легенде киевлян 43 года, он живет на родине, и периодически дает о себе знать посредством общения со СМИ, хотя в целом предпочитает "не высовываться" - свое Ринкон, очевидно, уже отбегал и оттанцевал.

Текст: meta.ua/sport

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выбор редакции Динамо Киев статьи эксклюзив Диого Ринкон Данило Силва Бетао Клебер Карлос Корреа
Источник Sport.ua
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Джей Гетсбі
За паспортом - бразильці,за футбольними якостями - нічим не кращі за українських гравців,якщо не гірші
Ответить
0
Умник
Бетон как же тебя не хватает сейчас.
Леандру тоже
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-3
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