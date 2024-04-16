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  4. Бернарду СИЛВА: «Думаю, что в этом сезоне Реал сильнее, чем в прошлом»
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 17:19 |
157
1

Бернарду СИЛВА: «Думаю, что в этом сезоне Реал сильнее, чем в прошлом»

Полузащитник «Ман Сити» поделился ожиданиями от матча против «Реала»

16 апреля 2024, 17:19 |
157
1
Бернарду СИЛВА: «Думаю, что в этом сезоне Реал сильнее, чем в прошлом»
УЕФА. Бернарду Силва

Португальский полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Я не пересматривал матч со счетом 4:0 в прошлом сезоне. Я чувствовал, что в этом сезоне «Реал» сильнее, и именно такое впечатление я получил от первого матча на «Бернабеу». Мы играем с королями этого соревнования, поэтому посмотрим, что из этого получится.

Модрич и Кроос? Они являются примером для подражания и большой ролевой моделью для меня, поскольку играют на моей позиции. Меня поражает последовательность, с которой они играют. Они делают это уже 15 лет, и после всего, чего они достигли, они все еще продолжают работать. Они являются примером для детей, и это видно по тому, как они ведут себя на поле.

Мы с максимальным уважением относимся к «Реалу» за все, чего они достигли за свою историю. Они очень опасны, потому что играют совсем иначе, чем мы. Вы чувствуете, что контролируете игру, а потом они забивают два гола за одно мгновение. Индивидуально они, возможно, лучшая команда в мире, поэтому мы имеем много уверенности дома, но также и максимальное уважение».

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид состоится 17 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 3:3.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Бернарду Силва Манчестер Сити - Реал
Источник УЕФА
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Saar
Так. Крім позиції голкіпера. Там - діра!
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