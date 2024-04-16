Киченок / Аояма – Бадоса / Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Штутгарте
16 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и японка Сюко Аояма сразятся с дуэтом в составе американки Паулы Бадосы и Онс Жабер. Встреча состоится 2-м запуском на корте №1 после матча Кравчик / Схюрс – Шунк / Зайдель. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Бетани Маттек-Сэндс / Чжан Шуай – Гуо Ханью / Дзян Синью.
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