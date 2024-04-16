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WTA
16 апреля 2024, 12:45 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:47
33
0

Киченок / Аояма – Бадоса / Жабер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Штутгарте

16 апреля 2024, 12:45 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:47
33
0
Киченок / Аояма – Бадоса / Жабер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

16 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и японка Сюко Аояма сразятся с дуэтом в составе американки Паулы Бадосы и Онс Жабер. Встреча состоится 2-м запуском на корте №1 после матча Кравчик / Схюрс – Шунк / Зайдель. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Бетани Маттек-Сэндс / Чжан Шуай – Гуо Ханью / Дзян Синью.

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Надежда Киченок Сюко Аояма Паула Бадоса Онс Жабер смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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