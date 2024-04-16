Киченок / Аояма – Бадоса / Жабер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и японка Сюко Аояма сразятся с дуэтом в составе американки Паулы Бадосы и Онс Жабер. Встреча состоится 2-м запуском на корте №1 после матча Кравчик / Схюрс – Шунк / Зайдель. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Бетани Маттек-Сэндс / Чжан Шуай – Гуо Ханью / Дзян Синью.

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