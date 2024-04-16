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  4. Палмер дал оценку конфликту в Челси при пенальти в ворота Эвертона
Англия
16 апреля 2024, 11:00 | Обновлено 16 апреля 2024, 11:10
1339
0

Палмер дал оценку конфликту в Челси при пенальти в ворота Эвертона

Голеадор «синих» – о ситуации в поединке 33-го тура АПЛ

16 апреля 2024, 11:00 | Обновлено 16 апреля 2024, 11:10
1339
0
Палмер дал оценку конфликту в Челси при пенальти в ворота Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Полузащитник Коул Палмер высказался о конфликте с партнерами по «Челси, когда в матче 33-го тура с «Эвертоном» (6:0) команда получила право на пенальти.

Как известно, на 61-й минуте игры «Челси» – «Эвертон» Нони Мадуэке после нарушения правил упал в штрафной «Эвертона», а затем хотел пробить 11-метровый. Палмер ему не дал сделать это. К споре принял участие и Николас Джексон, так же имевший желание выполнить удар с «точки».

«Другие игроки хотели пробить, и при счете 4:0 это понятно. Но я штатный пенальтист команды, и я хотел нанести этот удар. Поэтому я и пробил.

Мы пытались показать, что все хотят взять ответственность. Возможно, со спором и всем остальным мы немного перегнули, но все игроки хотят помочь. Ничего серьезного, мы уже посмеялись и пошутили по этому поводу. Тренер поговорил с нами», – заявил Палмер.

Ранее наставник «Челси» Маурисио Почеттино оценил потасовку подопечных при пенальти в ворота «Эвертона».

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Коул Палмер Челси Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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