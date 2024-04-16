Почеттино оценил потасовку подопечных при пенальти в ворота Эвертона

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о поведении своих футболистов в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (6:0) при определении игрока, который будет пробивать пенальти.

«Палмер — исполнитель пенальти. Это больше не повторится, нельзя снова вести себя как дети. Это позор. Я сказал игрокам, что это последний раз, когда я принимаю такое поведение. Это не шутка. Опять же, очень ясно. Коул Палмер – исполнитель пенальти», – признался Почеттино.

Как известно, на 62-й минуте матча «Челси» – «Эвертон» хозяева получили право 11-метровый. Николас Джексон и Нони Мадуэке оказались недовольны тем, что Коул Палмер вызвался исполнить пенальти. Джексон попытался отобрать мяч у партнера, но Палмер оттолкнул его.

Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика повторил результат легендарного Лэмпарда.