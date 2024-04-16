В Лондоне оценили игру Мудрика против Эвертона

В понедельник, 15 апреля, в 33-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» дома разгромил «Эвертон» со счетом 6:0.

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе своей команды. На 40-й минуте он получил предупреждение, а на 80-й – был заменен на Бена Чилуэлла.

«Как и Мадуэке, он мог бы сделать больше. Просто он, кажется, не особо этим увлекался. Отличная попытка в начале второго тайма позволила Палмеру выйти один на один, но Пикфорд преуспел и не позволил нападающему «Челси» забить свой четвертый гол в игре», - такую оценку игре Мудрика дал портал Football.London, который поставил украинцу за матч оценку 6,0.

Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика повторил результат легендарного Лэмпарда.