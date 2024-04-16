Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Лондоне оценили игру Мудрика против Эвертона
Англия
16 апреля 2024, 09:24 | Обновлено 16 апреля 2024, 09:38
2007
2

В Лондоне оценили игру Мудрика против Эвертона

Украинец сыграл без результативной помощи команде

16 апреля 2024, 09:24 | Обновлено 16 апреля 2024, 09:38
2007
2
В Лондоне оценили игру Мудрика против Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 15 апреля, в 33-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» дома разгромил «Эвертон» со счетом 6:0.

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе своей команды. На 40-й минуте он получил предупреждение, а на 80-й – был заменен на Бена Чилуэлла.

«Как и Мадуэке, он мог бы сделать больше. Просто он, кажется, не особо этим увлекался. Отличная попытка в начале второго тайма позволила Палмеру выйти один на один, но Пикфорд преуспел и не позволил нападающему «Челси» забить свой четвертый гол в игре», - такую оценку игре Мудрика дал портал Football.London, который поставил украинцу за матч оценку 6,0.

Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика повторил результат легендарного Лэмпарда.

По теме:
Почеттино оценил потасовку подопечных при пенальти в ворота Эвертона
Одноклубник Мудрика повторил результат легендарного Лэмпарда
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков заинтересовал два европейских гранда
Футбол | 15 апреля 2024, 14:22 6
Цыганков заинтересовал два европейских гранда
Цыганков заинтересовал два европейских гранда

«Бавария» и «Барселона» хотели бы заполучить украинца в состав своих команд

Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Футбол | 15 апреля 2024, 12:12 7
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет

В сезоне 1993/1994 Олег Саленко забил за «Логроньес» 16 мячей в чемпионате Испании

Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 16.04.2024, 06:01
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Челси продлил контракт с Мудриком на один сезон – источник
Футбол | 15.04.2024, 16:35
Челси продлил контракт с Мудриком на один сезон – источник
Челси продлил контракт с Мудриком на один сезон – источник
Челси – Эвертон – 6:0. Четыре мяча Коула Палмера. Видео голов и обзор
Футбол | 16.04.2024, 01:30
Челси – Эвертон – 6:0. Четыре мяча Коула Палмера. Видео голов и обзор
Челси – Эвертон – 6:0. Четыре мяча Коула Палмера. Видео голов и обзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Southeast*
Второй гол был организован проходом Мудрика и подачей на "пятачок".   Куда смотрели?   Пересмотрите видео.)
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
15.04.2024, 12:59 17
Футбол
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
15.04.2024, 07:00 9
Теннис
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 8
Теннис
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
15.04.2024, 07:00 2
Хоккей
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 25
Футбол
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
14.04.2024, 09:06 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем