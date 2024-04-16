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  4. Хави назвал Луиса Энрике тренером, оказавшим на него наибольшее влияние
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 09:14 |
251
0

Хави назвал Луиса Энрике тренером, оказавшим на него наибольшее влияние

Сегодня команды испанских специалистов сыграют между собой в Лиге чемпионов

16 апреля 2024, 09:14 |
251
0
Хави назвал Луиса Энрике тренером, оказавшим на него наибольшее влияние
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и Луис Энрике

Наставник «Барселоны» Хави назвал специалистов, оказавших на него наибольшее влияние в плане становления как тренера.

«Я тренировался под руководством Жузепа Гвардиолы и Луиса Энрике – пожалуй, это тренеры, которые оказали на меня наибольшее влияние, наравне с Луисом Арагонесом.

Теперь, размышляя как тренер, я многое вспоминаю. Размышляя о том, что я должен делать, я думаю о них. Они сформировали меня как тренера», — цитирует Хави AS.

Напомним, во вторник, 16 апреля, «Барселона» примет ПСЖ Луиса Энрике в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 3:2.

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Источник Barca Universal
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