Во вторник, 16 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и «ПСЖ».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – ПСЖ. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция