Барселона – ПСЖ. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 апреля в 22:00 матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 16 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и «ПСЖ».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – ПСЖ. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Полтаве пройдет репетиция финала Кубка страны нынешнего сезона
Команды создали немало опасных моментов