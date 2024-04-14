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Барселона
16.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:2 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
14 апреля 2024, 11:04 |
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0

Барселона – ПСЖ. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 апреля в 22:00 матч 1/4 финала Лиги чемпионов

14 апреля 2024, 11:04 |
15
0
Барселона – ПСЖ. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и «ПСЖ».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – ПСЖ. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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