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Молодежные турниры
16 апреля 2024, 03:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:15
78
0

Юрий МОРОЗ: «Во второй игре с Кипром у нас возникли кадровые проблемы»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 подвел итоги сборов

16 апреля 2024, 03:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:15
78
0
Юрий МОРОЗ: «Во второй игре с Кипром у нас возникли кадровые проблемы»
УАФ. Юрий Мороз

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз подвел итоги прошедшего сбора.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 г.р.), которая готовится к финальной части Евро-2024 U-17, завершила тренировочный сбор.

Сине-желтая сборная U-17 провела два спарринга против команды Кипра – победа 2:0 и поражение 1:2.

Итогами работы поделился главный тренер сине-желтых Юрий Мороз:

«На прошлом сборе, кроме вызывавшихся ранее ребят, тренерский штаб также задействовал ближайший резерв. И могу сказать, что матчи против Кипра, особенно первый поединок показали, что потенциал у этих футболистов есть. Поэтому конкуренция в команде растет, и место в составе чемпионата Европы ни для кого не забронировано.

А что касается второй игры, то у нас возникли определенные кадровые проблемы, поэтому мы не могли проводить ротацию по ходу матча, однако даже несмотря на негативный результат, ребята старались и ни в чем не уступали сопернику.

Самим сбором я остался доволен, он был полезен как игрокам, так и тренерскому составу. Футболисты начали понимать наши требования, принципы игры, и это хорошо накануне Евро-2024».

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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