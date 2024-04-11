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11 апреля 2024, 22:17 | Обновлено 11 апреля 2024, 22:28
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0

ФОТО. Сборная Украины U-17 проиграла повторный спарринг команде Кипра U-17

Единственный гол гостей в конце поединка оформил Иван Андрейко

11 апреля 2024, 22:17 | Обновлено 11 апреля 2024, 22:28
720
0
ФОТО. Сборная Украины U-17 проиграла повторный спарринг команде Кипра U-17
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 провела второй товарищеский матч с командой Кипра.

Сине-желтые (футболисты не старше 2007 года рождения), готовясь к финальной части Евро-2024 U-17, проводят кратковременный сбор, во время которого сыграли два спарринга со сверстниками из Кипра.

Именно островяне являются хозяевами предстоящего чемпионата Европы. Кроме того, сборные Украины и Кипра будут выступать в одной группе, поэтому это была хорошая возможность для подопечных Юрия Мороза присмотреться к сопернику. Первый товарищеский матч, проходивший в Сотире 9 апреля, завершился победой сине-желтых - 2:0.

11 апреля в Ларнаке команды встретились вторично. В этот раз украинцы уступили со счетом 1:2. В начале второго тайма киприоты отличились дважды и не реализовали пенальти, а единственный гол гостей в конце поединка оформил Иван Андрейко.

Товарищеский матч юношеских сборных

Вторая игра, 11.04.2024. Кипр

Кипр U-17 – Украина U-17 – 2:1 (0:0)

Голы: Михалас, 52 (пен), С. Димостенус, 58 – Андрейко, 90+3.

Незабитый пенальти: Лукаидис (Кипр), 56 (сейв вратаря)

Кипр U-17: С. Панаги (Папахараламбус, 70), К. Иоанну (Хараламбус, 79), Петусис (Евангелу, 70), Псилогенис (Циорцис, 79), Сотириу, Лукаидис (Ставринидис, 65), Лисандрос (Строту, 65), Михалас (Ваттис, 65), К. Панаги (Вассилиу, 70), Р. Димостенус (Николау, 79), С. Димостенус (П. Иоанну, 70).

Украина U-17: Харечко, Рябоконь (Третяк, 73), Баршак (Шелекета, 46), Данковский, Бойко (Дигтярь, 58), Цымбалюк (Угринчук, 58), Тютюнов, Кривцов, Денисов, Зудин, Андрейко.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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