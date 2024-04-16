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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 03:32 |
254
0

Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

Реал и ПСВ гарантировали себе участие в главном клубном еврокубке в следующем сезоне

16 апреля 2024, 03:32 |
254
0
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» и ПСВ из Эйндховена стали еще двумя командами, которые гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

Сейчас королевский клуб, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, располагается на первом месте в таблице Ла Лиги 2023/24 с 78 очками. До завершения сезона в Испании осталось провести 7 туров. У «Атлетика» Бильбао, который занимает пятую строчку, в активе 57 пунктов.

Таким образом, даже если подопечные Карло Анчелотти проиграют все оставшиеся поединки, а «баски» выиграют все 7 туров, то у команд будет равное количество баллов. Поскольку при распределении мест в Ла Лиге при одинаком количестве набранных очков учитываются личные встречи, то «Реал» в любом случае расположится на 4-й строчке, тем самым обогнав «Атлетик» (оба очных поединка в сезоне 2023/24 между этими клубами завершились со счетом 2:0 в пользу «сливочных»).

В Лигу чемпионов 2024/25 выйдут 4 лучшие команды Ла Лиги 2023/24.

ПСВ уверенно продолжает лидировать в чемпионате Нидерландов с 81 очком. Напрямую из Эредивизи 2023/24 в ЛЧ 2024/25 выйдут первые два места. У «Твенте», который идет на 3-й позиции, всего 60 пунктов. До завершения сезона в Нидерландах осталось провести 4 тура (30 уже сыграно).

Таким образом, максимальное количество баллов, которое сможет набрать «Твенте», составляет 72 очка. Это явно недостаточно для того, чтобы догнать ПСВ.

Ранее сообщалось, что первые два места в ЛЧ 2024/24 себе обеспечили «Байер» Леверкузен и «Интер» Милан.

Со следующей кампании Лига чемпионов будет проводиться в новом формате.

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые пробились в Лигу чемпионов 2024/25:

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Источник Sport.ua
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