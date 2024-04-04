Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

Миланский «Интер» и леверкузенский «Байер» стали первыми командами, которые гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

В последних турах во внутренних чемпионатах подопечные Симоне Индаги и Хаби Алонсо одержали победы.

«Интер» в 30-м туре Серии А уверенно переиграл «Эмполи» со счетом 2:0, а «Байер» в 27-м туре Бундеслиги вырвал победу у «Хоффенхайма» 2:1, хоть и проигрывал до 88-й минуты 0:1.

«Интер» набрал 79 очков за 8 туров до завершения чемпионата Италии и стал недосягаемым для «Ромы» (52 пункта), идущей на пятом месте в таблице. Индзаги и компания обеспечили себе место в первой четверке Серии A по итогам сезона, которое дает право выступить в основном турнире Лиги чемпионов 2024/25 (4 лучшие команды выйдут в главный еврокубковый турнир).

За 7 туров до конца отрыв «Байера» от пятого места, на котором идет «РБ Лейпциг», составляет 23 очка. Леверкузенцы возглавляют таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на 13 очков. В Лигу чемпионов 2024/25 выйдут 4 лучшие команды Бундеслиги 2023/24.

Со следующей кампании Лига чемпионов будет проводиться в новом формате.

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):