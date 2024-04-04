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Лига чемпионов
04 апреля 2024, 06:15 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:18
1198
0

Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

«Интер» и «Байер» проводят убедительный сезон во внутренних чемпионатах

04 апреля 2024, 06:15 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:18
1198
0
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» и леверкузенский «Байер» стали первыми командами, которые гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

В последних турах во внутренних чемпионатах подопечные Симоне Индаги и Хаби Алонсо одержали победы.

«Интер» в 30-м туре Серии А уверенно переиграл «Эмполи» со счетом 2:0, а «Байер» в 27-м туре Бундеслиги вырвал победу у «Хоффенхайма» 2:1, хоть и проигрывал до 88-й минуты 0:1.

«Интер» набрал 79 очков за 8 туров до завершения чемпионата Италии и стал недосягаемым для «Ромы» (52 пункта), идущей на пятом месте в таблице. Индзаги и компания обеспечили себе место в первой четверке Серии A по итогам сезона, которое дает право выступить в основном турнире Лиги чемпионов 2024/25 (4 лучшие команды выйдут в главный еврокубковый турнир).

За 7 туров до конца отрыв «Байера» от пятого места, на котором идет «РБ Лейпциг», составляет 23 очка. Леверкузенцы возглавляют таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на 13 очков. В Лигу чемпионов 2024/25 выйдут 4 лучшие команды Бундеслиги 2023/24.

Со следующей кампании Лига чемпионов будет проводиться в новом формате.

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.
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Интер Милан Байер Лига чемпионов чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Германии по футболу Бундеслига Симоне Индзаги Хаби Алонсо
Источник Sport.ua
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