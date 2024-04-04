Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
«Интер» и «Байер» проводят убедительный сезон во внутренних чемпионатах
Миланский «Интер» и леверкузенский «Байер» стали первыми командами, которые гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.
В последних турах во внутренних чемпионатах подопечные Симоне Индаги и Хаби Алонсо одержали победы.
«Интер» в 30-м туре Серии А уверенно переиграл «Эмполи» со счетом 2:0, а «Байер» в 27-м туре Бундеслиги вырвал победу у «Хоффенхайма» 2:1, хоть и проигрывал до 88-й минуты 0:1.
«Интер» набрал 79 очков за 8 туров до завершения чемпионата Италии и стал недосягаемым для «Ромы» (52 пункта), идущей на пятом месте в таблице. Индзаги и компания обеспечили себе место в первой четверке Серии A по итогам сезона, которое дает право выступить в основном турнире Лиги чемпионов 2024/25 (4 лучшие команды выйдут в главный еврокубковый турнир).
За 7 туров до конца отрыв «Байера» от пятого места, на котором идет «РБ Лейпциг», составляет 23 очка. Леверкузенцы возглавляют таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на 13 очков. В Лигу чемпионов 2024/25 выйдут 4 лучшие команды Бундеслиги 2023/24.
Со следующей кампании Лига чемпионов будет проводиться в новом формате.
Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):
- Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
- Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
- Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
- 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
- Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.
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