Байер снова вырвал победу в добавленное время, Лейпциг сыграл вничью

Сегодня, 30 марта 2024 года, проходят матчи 27-го тура Бундеслиги.

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В центральном поединке слота «Байер» принимал «Хоффенхайм». С 33-й по 88-ю минуту хозяева проигрывали из-за гола Максимильяна Байера, но на последних минутах сумели вырвать победу.

Бундеслига. 27-й тур. 30 марта

Айнтрахт – Унион Берлин – 0:0

Байер – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Андрих, 88, Шик, 90+1 – Байер, 33

Боруссия М – Фрайбург – 0:3

Голы: Грегорич, 7, Рель, 47, Доан, 57

Вердер – Вольфсбург – 0:2

Голы: Лакруа, 45+4, Майер, 84

РБ Лейпциг – Майнц – 0:0