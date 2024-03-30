Байер снова вырвал победу в добавленное время, Лейпциг сыграл вничью
Сыграно 5 матчей 27-го тура Бундеслиги
Сегодня, 30 марта 2024 года, проходят матчи 27-го тура Бундеслиги.
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В центральном поединке слота «Байер» принимал «Хоффенхайм». С 33-й по 88-ю минуту хозяева проигрывали из-за гола Максимильяна Байера, но на последних минутах сумели вырвать победу.
Бундеслига. 27-й тур. 30 марта
Айнтрахт – Унион Берлин – 0:0
Байер – Хоффенхайм – 2:1
Голы: Андрих, 88, Шик, 90+1 – Байер, 33
Боруссия М – Фрайбург – 0:3
Голы: Грегорич, 7, Рель, 47, Доан, 57
Вердер – Вольфсбург – 0:2
Голы: Лакруа, 45+4, Майер, 84
РБ Лейпциг – Майнц – 0:0
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|78 - 31
|60
|3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|5
|Боруссия Д
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|8
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35 - 43
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12
|Унион Берлин
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
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