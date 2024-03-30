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Германия
30 марта 2024, 19:16 | Обновлено 30 марта 2024, 19:20
390
0

Байер снова вырвал победу в добавленное время, Лейпциг сыграл вничью

Сыграно 5 матчей 27-го тура Бундеслиги

30 марта 2024, 19:16 | Обновлено 30 марта 2024, 19:20
390
0
Байер снова вырвал победу в добавленное время, Лейпциг сыграл вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 марта 2024 года, проходят матчи 27-го тура Бундеслиги.

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В центральном поединке слота «Байер» принимал «Хоффенхайм». С 33-й по 88-ю минуту хозяева проигрывали из-за гола Максимильяна Байера, но на последних минутах сумели вырвать победу.

Бундеслига. 27-й тур. 30 марта

Айнтрахт – Унион Берлин – 0:0

Байер – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Андрих, 88, Шик, 90+1 – Байер, 33

Боруссия М – Фрайбург – 0:3

Голы: Грегорич, 7, Рель, 47, Доан, 57

Вердер – Вольфсбург – 0:2

Голы: Лакруа, 45+4, Майер, 84

РБ Лейпциг – Майнц – 0:0

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Байер 27 23 4 0 68 - 19 73
2 Бавария 26 19 3 4 78 - 31 60
3 Штутгарт 26 18 2 6 60 - 31 56
4 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60 - 32 50
5 Боруссия Д 26 14 8 4 53 - 32 50
6 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42 - 35 41
7 Фрайбург 27 10 6 11 39 - 48 36
8 Аугсбург 26 9 8 9 43 - 42 35
9 Хоффенхайм 27 9 6 12 45 - 52 33
10 Вердер 27 8 6 13 35 - 43 30
11 Хайденхайм 26 7 8 11 35 - 44 29
12 Унион Берлин 27 8 5 14 25 - 42 29
13 Боруссия М 27 6 10 11 46 - 53 28
14 Вольфсбург 27 7 7 13 33 - 44 28
15 Бохум 26 5 10 11 30 - 54 25
16 Майнц 27 3 11 13 22 - 46 20
17 Кельн 26 3 9 14 20 - 47 18
18 Дармштадт 26 2 7 17 26 - 65 13
Полная таблица
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Источник Sport.ua
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