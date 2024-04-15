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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 23:41 | Обновлено 15 апреля 2024, 23:46
43
0

Богдан КОГУТ: «Воздушная тревога пошла на пользу ЛНЗ, а не Вересу»

Голкипер клуба из Ровно нашел причины поражения от черкасской команды

15 апреля 2024, 23:41 | Обновлено 15 апреля 2024, 23:46
43
0
Богдан КОГУТ: «Воздушная тревога пошла на пользу ЛНЗ, а не Вересу»
ФК Верес. Богдан Когут

В матче 24-го туре УПЛ «Верес» из Ровно проиграл ЛНЗ Черкассы (0:1) и продолжает находиться в опасной зоне.

Капитан «Вереса» – вратарь Богдан Когут – в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало ровенской команде достичь в Черкассах положительного результата:

– В каждом матче мы настраиваемся на победу. Ведь только максимальный набор очков может помочь исправить незавидное турнирное положение. К сожалению, сегодня «Верес» постигла неудача, хотя считаю, что более справедливым был бы ничейный итог.

– ЛНЗ и «Верес» провели два разных тайма.

– Согласен, до перерыва участники матча были скованными, часто ошибались, и таким футболом болельщики были разочарованы. Тем более, что до голевых моментов дело не доходило. К сожалению, из-за воздушной тревоги перерыв значительно затянулся, и уже не в первый раз это пошло нам не на пользу. Хозяева начали гораздо активнее, забили быстрый гол, имели еще несколько полумоментов.

Все же, благодаря проведенным заменам, настойчивости на флангах соперничество постепенно началось на встречных курсах, и уже у нас появились возможности отличиться. Опасно пробивал Дмитрий Шастал, еще раз союзником черкасской команды стала перекладина. Жаль, что не спаслись от поражения, потому что на одно очко мы сегодня заслужили.

– До завершения сезона «Верес» осталось сыграть еще шесть поединков, а турнирное положение остается очень тяжелым.

– Мы отлично осознаем всю сложность ситуации. Без преувеличения, у нас впереди шесть финалов. Кстати, сегодня «Вересу» очень не хватало в опорной зоне дисквалифицированного Валерия Кучерова. Дальше с ним будет легче. Надеюсь, что настроенность на атаку, максимальная мотивация помогут «Вересу» продолжить прописку в элите.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ - Верес Богдан Когут инсайд воздушная тревога
Источник Sport.ua
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