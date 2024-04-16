Анчелотти отчитал Лунина из-за ошибки в последнем матче. Что сказал тренер?

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. «Галактикос» победили со счетом 1:0.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне. Украинец совершил два сейва и получил желтую карточку на 85-й минуте. На 90+5 минуте украинский вратарь неудачно сыграл на выходе, однако в последний момент помешал сопернику забить.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти обратился к Лунину после матча и указал ему на эту ошибку, которая могла привести к потере очков.

«Я чуть не получил инфаркт после этого эпизода», – сказал итальянский тренер Андрею.

В этом сезоне Андрей Лунин отыграл за «Реал» 26 матчей во всех турнирах, пропустил 22 мяча и в 12 поединках сохранил ворота сухими.