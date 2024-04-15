Серия А. Дженоа без Малиновского отобрала очки у Фиорентины

«Дженоа» Руслана Малиновского в предпоследнем матче 32-го тура итальянской Серии А на выезде сыграла ничью с «Фиорентиной». Сам хавбек сборной Украины пропускал матч из-за травмы, которую получил в начале апреля.

Серия А. 32-й тур

Фиорентина – Дженоа – 1:1

Голы: Иконе 54 – Гудмундссон 42 (с пенальти)

После этой ничьей «Фиорентина» и «Дженоа» остались на 10-м и 12-м местах в турнирной таблице чемпионата Италии соответственно.

Вчера «Интер» дома потерял очки в матче с «Кальяри» – ничья 2:2.