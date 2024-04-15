Италия15 апреля 2024, 21:56 |
53
0
Серия А. Дженоа без Малиновского отобрала очки у Фиорентины
Битва середняков завершилась ничьей
15 апреля 2024, 21:56 |
53
0
«Дженоа» Руслана Малиновского в предпоследнем матче 32-го тура итальянской Серии А на выезде сыграла ничью с «Фиорентиной». Сам хавбек сборной Украины пропускал матч из-за травмы, которую получил в начале апреля.
Серия А. 32-й тур
Фиорентина – Дженоа – 1:1
Голы: Иконе 54 – Гудмундссон 42 (с пенальти)
После этой ничьей «Фиорентина» и «Дженоа» остались на 10-м и 12-м местах в турнирной таблице чемпионата Италии соответственно.
Вчера «Интер» дома потерял очки в матче с «Кальяри» – ничья 2:2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 15 апреля 2024, 07:00 2
Команда Бобкина проведет турнир в Дании
Футбол | 15 апреля 2024, 12:59 16
Александр переживает непростые времена в лондонском клубе
Футбол | 15.04.2024, 21:05
Футбол | 15.04.2024, 12:12
Теннис | 15.04.2024, 14:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.04.2024, 02:47 65
14.04.2024, 09:06 12
14.04.2024, 21:13 1
13.04.2024, 21:01 3
14.04.2024, 16:32 5
14.04.2024, 19:41 8
13.04.2024, 19:42
15.04.2024, 08:00 39