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  4. Серия А. Дженоа без Малиновского отобрала очки у Фиорентины
Италия
15 апреля 2024, 21:56 |
53
0

Серия А. Дженоа без Малиновского отобрала очки у Фиорентины

Битва середняков завершилась ничьей

15 апреля 2024, 21:56 |
53
0
Серия А. Дженоа без Малиновского отобрала очки у Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» Руслана Малиновского в предпоследнем матче 32-го тура итальянской Серии А на выезде сыграла ничью с «Фиорентиной». Сам хавбек сборной Украины пропускал матч из-за травмы, которую получил в начале апреля.

Серия А. 32-й тур

Фиорентина – Дженоа – 1:1
Голы: Иконе 54 – Гудмундссон 42 (с пенальти)

После этой ничьей «Фиорентина» и «Дженоа» остались на 10-м и 12-м местах в турнирной таблице чемпионата Италии соответственно.

Вчера «Интер» дома потерял очки в матче с «Кальяри» – ничья 2:2.

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Фиорентина Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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