Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Олег Орехов считает, что игрока «Шахтера» могут жестко наказать
В ходе матча «Ворскла» – «Шахтер», который проходил накануне в рамках 24-го тура УПЛ на стадионе имени Бутовского в Полтаве, произошел неприятный эпизод.
На 56-й минуте дончане проводили атаку, в заключительной фазе которой передачу Кевина от лицевой линии пытался замкнуть Даниил Сикан. Вратарь «Ворсклы» Павел Исенко на мгновение отбил мяч перед собой, а на добивание бросился Александр Зубков, который не стал перепрыгивать вратаря и приложился бутсой к его голове. Голкипер сразу же схватился за поврежденное место, а футболист увидел перед собой красную карточку от арбитра Александра Омельченко.
Прокомментировать этот эпизод Sport.ua попросил известного в недалеком прошлом арбитра Олега Орехова, за плечами которого не один матч, проведенный в статусе рефери ФИФА.
– Зубков имел возможность предотвратить столкновение, однако не убрал ногу и нанес удар Исенко, – говорит Орехов, – И это большое счастье, что травма не оказалась серьезной. Как по мне, игроком «Шахтера» это было сделано умышленно. Поэтому красная карточка является абсолютно справедливым наказанием.
Арбитр Омельченко общался с коллегами по VAR – и они это подтвердили. А вот какой будет дисквалификация Зубкова – это уже зависит от соответствующих органов нашего футбола. Наказание точно одной игрой не ограничится. Ведь в результате таких вот эпизодов тот или иной человек из участников матча может стать инвалидом.
Ранее наставник «Шахтера» Марино Пушич после победы 1:0 над «Ворсклой» в матче чемпионата Украины остановился на вопросе судейства.
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