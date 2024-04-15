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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 15:42 | Обновлено 15 апреля 2024, 15:44
1358
5

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова

Олег Орехов считает, что игрока «Шахтера» могут жестко наказать

15 апреля 2024, 15:42 | Обновлено 15 апреля 2024, 15:44
1358
5
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
УПЛ

В ходе матча «Ворскла» – «Шахтер», который проходил накануне в рамках 24-го тура УПЛ на стадионе имени Бутовского в Полтаве, произошел неприятный эпизод.

На 56-й минуте дончане проводили атаку, в заключительной фазе которой передачу Кевина от лицевой линии пытался замкнуть Даниил Сикан. Вратарь «Ворсклы» Павел Исенко на мгновение отбил мяч перед собой, а на добивание бросился Александр Зубков, который не стал перепрыгивать вратаря и приложился бутсой к его голове. Голкипер сразу же схватился за поврежденное место, а футболист увидел перед собой красную карточку от арбитра Александра Омельченко.

Прокомментировать этот эпизод Sport.ua попросил известного в недалеком прошлом арбитра Олега Орехова, за плечами которого не один матч, проведенный в статусе рефери ФИФА.

– Зубков имел возможность предотвратить столкновение, однако не убрал ногу и нанес удар Исенко, – говорит Орехов, – И это большое счастье, что травма не оказалась серьезной. Как по мне, игроком «Шахтера» это было сделано умышленно. Поэтому красная карточка является абсолютно справедливым наказанием.

Арбитр Омельченко общался с коллегами по VAR – и они это подтвердили. А вот какой будет дисквалификация Зубкова – это уже зависит от соответствующих органов нашего футбола. Наказание точно одной игрой не ограничится. Ведь в результате таких вот эпизодов тот или иной человек из участников матча может стать инвалидом.

Ранее наставник «Шахтера» Марино Пушич после победы 1:0 над «Ворсклой» в матче чемпионата Украины остановился на вопросе судейства.

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Олег Орехов Александр Зубков Шахтер Донецк судейство Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу удаление (красная карточка) Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер инсайд Александр Омельченко
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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sergio_terry
Чомусь гравці Шахтаря не знають поняття честь чи гідність, можливо це все від їх хазяїна йде?
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+2
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potemkin78
мячь уже был в руках  вратаря когда он начал делать замах, так что там явная красная. и пусть скажет спасибо что на поле небыло ни  Хачериди, ни Езёрского а то бы лежал рядом. ИМХО
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0
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Фанькин кот
Враньё! Зубков пытался убрать ногу, смягчивал удар, но банально не успел. Он не мог предвидеть, что Исенко бросится головой вперёд, а не попытается сыграть руками.
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-4
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