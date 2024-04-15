Легендарный Ширер оценил фиаско Арсенала в игре с Астон Виллой

Бывший защитник сборной Англии Алан Ширер прокомментировал поражения лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля» в 33-м туре АПЛ.

«Канониры» дома принимали «Астон Виллу» (0:2), а мерсисайдцы – «Кристал Пэлас» (0:1).

«Так же как и «Пэлас», они [«Астон Вилла»] полностью заслужили свои три очка. Победа «Виллы» определенно не была ограблением.

Напротив, это был тактический мастер-класс Унаи Эмери, чья команда дважды попадала в каркас ворот, прежде чем Леон Бэйли вывел их вперед в конце матча.

В то время как «Ливерпуль» в своем поражении упустил несколько серьезных голевых моментов, «Арсенал» по-настоящему ничего не создал во втором тайме, а вратарь «Виллы» Эми Мартинес за 90 минут сделал только один серьезный сэйв, отбив удар Леандро Троссарда.

«Вилла» великолепно играла в обороне, но они не были настроены исключительно на сдерживание «Арсенала». Они играли очень храбро, отправляли много игроков вперед и получили свое вознаграждение.

Я бы описал это как надлежащую игру на выезде, близкую к идеальной. Еще более впечатляет то, что в четверг они также играли в Лиге Европы», – написал Ширер в своей авторской колонке.

Ранее известный британский журналист назвал главную проблему «Арсенала».