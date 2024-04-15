Фиорентина объявила об изменениях в руководстве после смерти гендиректора

«Фиорентина» на своём официальном сайте выпустила официальное заявление президента Рокко Комиссо по ситуации в связи со смертью генерального директора Джузеппе Бароне. Руководитель клуба объявил о назначении 66-летнего Алессандро Феррари на вакантный пост.

«Нам будет трудно без человека, знавшего всё и всех, и каждый день державшего меня в курсе всех дел. Алессандро становится генеральным директором, а Даниэле Праде продолжит работу спортивного директора. Это люди, которых я знаю с тех пор, как мы приступили к работе, и на которых теперь будут возложены большие обязанности. Они будут работать при моей полной поддержке и помощи. И им придется не только много и хорошо трудиться, но и также действовать слаженно», — цитирует слова Комиссо официальный сайт «Фиорентины».

Напомним, бывший генеральный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне 17 марта, в день матча 29‑го тура чемпионата Италии своей команды с «Аталантой», почувствовал недомогание. 57-летний специалист в тот же день был госпитализирован в клинику «Сан Раффаэле» и впоследствии перенес операцию на сердце, однако спустя два дня скончался.

По состоянию на сегодняшний день итальянская «Фиорентина» находится на 10-м месте, набрав 43 очка в 30 сыгранных матчах Серии А. В ответном четвертьфинальном матче Лиги Конференции команда сразится с чешской «Викторией Пльзень» (первый матч – 0:0).