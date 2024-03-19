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Италия
19 марта 2024, 16:52 | Обновлено 19 марта 2024, 16:59
558
0

Гендиректор Фиорентины Бароне умер в возрасте 57 лет

Спасти жизнь Джо Бароне врачам так и не удалось

19 марта 2024, 16:52 | Обновлено 19 марта 2024, 16:59
558
0
Гендиректор Фиорентины Бароне умер в возрасте 57 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Бароне

«Фиорентина» официально сообщила о том, что генеральный директор клуба Джо Бароне ушел из жизни в возрасте 57 лет. Завтра, 20 марта он должен был отпраздновать свой 58-й день рождения.

Напомним, Джо Бароне был госпитализировал в воскресенье, 17 марта. У него случилась остановка сердца, после чего он перенес операцию. Из-за этого был перенесен матч «Фиорентины» в Серии А против «Аталанты».

После хирургического вмешательства Бароне оставался в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии, где его жизнедеятельность поддерживалась искусственными механическими способами. Спасти жизнь функционера врачам так и не удалось.

Бароне занимал пост генерального директора «Фиорентины» с ноября 2019 года.

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Источник ФК Фиорентина
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