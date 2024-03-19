Гендиректор Фиорентины Бароне умер в возрасте 57 лет

«Фиорентина» официально сообщила о том, что генеральный директор клуба Джо Бароне ушел из жизни в возрасте 57 лет. Завтра, 20 марта он должен был отпраздновать свой 58-й день рождения.

Напомним, Джо Бароне был госпитализировал в воскресенье, 17 марта. У него случилась остановка сердца, после чего он перенес операцию. Из-за этого был перенесен матч «Фиорентины» в Серии А против «Аталанты».

После хирургического вмешательства Бароне оставался в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии, где его жизнедеятельность поддерживалась искусственными механическими способами. Спасти жизнь функционера врачам так и не удалось.

Бароне занимал пост генерального директора «Фиорентины» с ноября 2019 года.