Гендиректор Фиорентины Бароне умер в возрасте 57 лет
Спасти жизнь Джо Бароне врачам так и не удалось
«Фиорентина» официально сообщила о том, что генеральный директор клуба Джо Бароне ушел из жизни в возрасте 57 лет. Завтра, 20 марта он должен был отпраздновать свой 58-й день рождения.
Напомним, Джо Бароне был госпитализировал в воскресенье, 17 марта. У него случилась остановка сердца, после чего он перенес операцию. Из-за этого был перенесен матч «Фиорентины» в Серии А против «Аталанты».
После хирургического вмешательства Бароне оставался в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии, где его жизнедеятельность поддерживалась искусственными механическими способами. Спасти жизнь функционера врачам так и не удалось.
Бароне занимал пост генерального директора «Фиорентины» с ноября 2019 года.
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