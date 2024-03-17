В Италии перенесен топовый матч. Менеджера клуба госпитализировали

17 марта должен был состояться матч 29-го тура Серии А между командами «Аталанта» и «Фиорентина», однако он был перенесен.

Дело в том, что директор «фиалок» Джо Бароне попал в больницу. За несколько часов до игры стало известно, что Бароне был госпитализирован с «серьезной» и «внезапной» болезнью.

Клубы должны были встретиться в воскресенье, в 19:00 по киевскому времени, но теперь матч будет перенесен на более поздний срок. Новую дату и время поединка Серия А объявит позже.

58-летний Бароне занимает пост директора Фиорентины с ноября 2019 года и работает в тесном сотрудничестве с президентом Рокко Коммиссо.

«Фиорентина» занимает восьмое место в таблице с 43 очками. «Аталанта» – на шестой позиции с 47 пунктами.