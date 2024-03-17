В Италии перенесен топовый матч. Менеджера клуба госпитализировали
Новая дата поединка 29-го тура «Аталанта» – «Фиорентина» будет объявлена позже
17 марта должен был состояться матч 29-го тура Серии А между командами «Аталанта» и «Фиорентина», однако он был перенесен.
Дело в том, что директор «фиалок» Джо Бароне попал в больницу. За несколько часов до игры стало известно, что Бароне был госпитализирован с «серьезной» и «внезапной» болезнью.
Клубы должны были встретиться в воскресенье, в 19:00 по киевскому времени, но теперь матч будет перенесен на более поздний срок. Новую дату и время поединка Серия А объявит позже.
58-летний Бароне занимает пост директора Фиорентины с ноября 2019 года и работает в тесном сотрудничестве с президентом Рокко Коммиссо.
«Фиорентина» занимает восьмое место в таблице с 43 очками. «Аталанта» – на шестой позиции с 47 пунктами.
Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara ATALANTA-FIORENTINA, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM. pic.twitter.com/XxwNtKrzWT— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 17, 2024
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