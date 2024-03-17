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  4. В Италии перенесен топовый матч. Менеджера клуба госпитализировали
Италия
17 марта 2024, 20:08 |
2674
0

В Италии перенесен топовый матч. Менеджера клуба госпитализировали

Новая дата поединка 29-го тура «Аталанта» – «Фиорентина» будет объявлена позже

17 марта 2024, 20:08 |
2674
0
В Италии перенесен топовый матч. Менеджера клуба госпитализировали
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Бароне

17 марта должен был состояться матч 29-го тура Серии А между командами «Аталанта» и «Фиорентина», однако он был перенесен.

Дело в том, что директор «фиалок» Джо Бароне попал в больницу. За несколько часов до игры стало известно, что Бароне был госпитализирован с «серьезной» и «внезапной» болезнью.

Клубы должны были встретиться в воскресенье, в 19:00 по киевскому времени, но теперь матч будет перенесен на более поздний срок. Новую дату и время поединка Серия А объявит позже.

58-летний Бароне занимает пост директора Фиорентины с ноября 2019 года и работает в тесном сотрудничестве с президентом Рокко Коммиссо.

«Фиорентина» занимает восьмое место в таблице с 43 очками. «Аталанта» – на шестой позиции с 47 пунктами.

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Серия A Фиорентина Аталанта Аталанта - Фиорентина чемпионат Италии по футболу перенос матчей болезнь
Источник Sport.ua
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