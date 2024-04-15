Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой

Болельщики «Арсенала» выразили недовольство игрой Александра Зинченко.

После замены украинца на 87-й минуте матча «Арсенала» с «Астон Виллой» (2:0), от некоторых фанатов слышались издевки в адрес Зинченко.

Отмечается, что за эти 87 минут было несколько случаев, когда действия Зинченко заставляли главного тренера «канониров» Микеля Артету вскидывать руки к голове или в раздражении шлепать себя по бедру.

По информации источника, «Арсенал» хочет подписать нового левого защитника, поскольку Зинченко не всегда соответствует требованиям команды. Александр может выполнять различные роли на поле, но его значение для команды может уменьшаться.

У Зинченко осталось два года по контракту с «Арсеналом». Пока клуб не начинал серьезных переговоров о продлении сотрудничества.