К старым знакомым. Луческу определился с новым местом работы

Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу дал согласие возглавить турецкий клуб «Бешикташ».

Сообщается, будто 78-летний румын договорился с «орлами» из Стамбула о том, что он возглавит команду на следующие несколько недель. Комментировать информацию Луческу отказался.

Мирча Луческу уже возглавлял «Бешикташ». Было это в 2002-2004 годах. Тогда он выиграл с «орлами» чемпионат Турции сезона-2002/2003.

Как известно, в воскресенье, 14 апреля, «Бешикташ» объявил об отставке португальского тренера Фернанду Сантуша, возглавлявшего команду с января 2024 года. Он был 4-м главным тренером турецкого клуба в нынешнем сезоне.

Ранее бывший игрок «Шахтера» шестью словами охарактеризовал Мирчу Луческу.