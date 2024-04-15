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15 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 15 апреля 2024, 11:42
1768
1

К старым знакомым. Луческу определился с новым местом работы

Экс-наставник «Динамо» и «Шахтера» готов возобновить карьеру

15 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 15 апреля 2024, 11:42
1768
1
К старым знакомым. Луческу определился с новым местом работы
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу дал согласие возглавить турецкий клуб «Бешикташ».

Сообщается, будто 78-летний румын договорился с «орлами» из Стамбула о том, что он возглавит команду на следующие несколько недель. Комментировать информацию Луческу отказался.

Мирча Луческу уже возглавлял «Бешикташ». Было это в 2002-2004 годах. Тогда он выиграл с «орлами» чемпионат Турции сезона-2002/2003.

Как известно, в воскресенье, 14 апреля, «Бешикташ» объявил об отставке португальского тренера Фернанду Сантуша, возглавлявшего команду с января 2024 года. Он был 4-м главным тренером турецкого клуба в нынешнем сезоне.

Ранее бывший игрок «Шахтера» шестью словами охарактеризовал Мирчу Луческу.

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Мирча Луческу чемпионат Турции по футболу Бешикташ
Источник iAM SPORT
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Gargantua82
на несколько недель?
турецкие источники это инфа, которую не на два, а на три надо делить
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