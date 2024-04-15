К старым знакомым. Луческу определился с новым местом работы
Экс-наставник «Динамо» и «Шахтера» готов возобновить карьеру
Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу дал согласие возглавить турецкий клуб «Бешикташ».
Сообщается, будто 78-летний румын договорился с «орлами» из Стамбула о том, что он возглавит команду на следующие несколько недель. Комментировать информацию Луческу отказался.
Мирча Луческу уже возглавлял «Бешикташ». Было это в 2002-2004 годах. Тогда он выиграл с «орлами» чемпионат Турции сезона-2002/2003.
Как известно, в воскресенье, 14 апреля, «Бешикташ» объявил об отставке португальского тренера Фернанду Сантуша, возглавлявшего команду с января 2024 года. Он был 4-м главным тренером турецкого клуба в нынешнем сезоне.
Ранее бывший игрок «Шахтера» шестью словами охарактеризовал Мирчу Луческу.
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