Только 6 слов. Бывший игрок Шахтера охарактеризовал Мирчу Луческу

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман поделился мнением о румынском тренере Мирче Луческу, под руководством которого провел 10 лет своей карьеры.

«Хороший человек, хороший тренер, великий специалист», – заявил Хюбшман.

Ныне 42-летний Хюбшман играл за «Шахтер» с 2004 по 2014 год, когда командой руководил Луческу.

Ранее Томаш Хюбшман назвал самого недооцененного игрока УПЛ своего времени.