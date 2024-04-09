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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 11:38 | Обновлено 09 апреля 2024, 12:02
747
0

Только 6 слов. Бывший игрок Шахтера охарактеризовал Мирчу Луческу

Томаш Хюбшман высказался о бывшем наставнике донецкой команды

09 апреля 2024, 11:38 | Обновлено 09 апреля 2024, 12:02
747
0
Только 6 слов. Бывший игрок Шахтера охарактеризовал Мирчу Луческу
ФК Шахтер Донецк. Томаш Хюбшман

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман поделился мнением о румынском тренере Мирче Луческу, под руководством которого провел 10 лет своей карьеры.

«Хороший человек, хороший тренер, великий специалист», – заявил Хюбшман.

Ныне 42-летний Хюбшман играл за «Шахтер» с 2004 по 2014 год, когда командой руководил Луческу.

Ранее Томаш Хюбшман назвал самого недооцененного игрока УПЛ своего времени.

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Томаш Хюбшман Мирча Луческу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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