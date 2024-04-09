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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 11:19 | Обновлено 09 апреля 2024, 11:25
1034
0

Экс-игрок Шахтера Хюбшман назвал недооцененного игрока УПЛ своего времени

Чех – о периоде карьеры в украинском чемпионате

09 апреля 2024, 11:19 | Обновлено 09 апреля 2024, 11:25
1034
0
Экс-игрок Шахтера Хюбшман назвал недооцененного игрока УПЛ своего времени
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Хюбшман

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман поделился мыслями относительно соперников по украинскому чемпионату, в котором он играл за «горняков» с 2004 по 2014 год.

– А если говорить о футболистах чемпионата Украины, но не из «Шахтера», можете кого-то выделить, кто вас поразил?

– Конечно! Хотя таких также было много. Но если называть кого-то одного, кто довольно недооценен, то как раз вчера или позавчера с кем-то общались и мы вспомнили такого футболиста – Александр Рыкун. Да, он, конечно, имел свои проблемы (улыбается), но как футболист он был очень силен. Он очень хорошо видел футбол. Однако, я думаю, в те годы в каждой команде были очень сильные игроки. Особенно в «Динамо», «Металлисте», «Днепре», Одессе (Черноморец. – прим. источника).

У них были ведущие футболисты, которые находились на действительно высоком уровне. Можно вспомнить времена, когда Тайсон классно играл за «Металлист» и потом перешел в «Шахтер». Был Марлос. Не хочу никого «протаскивать» в эти списки, а о ком-то забыть. В «Днепре» также было очень много классных игроков - Руслан Ротань, Зозуля...

– А давайте еще про динамовцев, все-таки очень принципиальные соперники.

– Ох, а у них было много действительно хороших игроков! Алиев, Милевский – в свои времена, когда они были в хорошей форме, думаю, они также могли играть чуть ли не в любой хорошей команде Европы. И, возможно, не потерялись бы там.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» остается единоличным лидером УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Томаш Хюбшман Александр Рыкун
Источник Украинский футбол
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