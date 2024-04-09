Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки

В уик-энд состоялись матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Единоличным лидером УПЛ стал донецкий Шахтер, обыгравший дома львовский Рух (3:1). Горняки имеют 49 очков и две игры в запасе.

Криворожский Кривбасс потерял два очка в матче против Ворсклы (1:1) и находится на второй позиции (47 очков).

Киевское Динамо не сумело обыграть ЛНЗ (1:1) и замыкает топ-3, имея 45 баллов и две игры в запасе.

Днепр-1 (42 пункта) проведет матч 23-го тура против луганской Зари в понедельник, 9 апреля.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (18), «Металлист 1925» (17) и «Минай» (14).

Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6–9 апреля

06.04. 15:30. Верес – Оболонь – 3:0

– Оболонь – 3:0 07.04. 13:00. Черноморец – Александрия – 3:2

– Александрия – 3:2 07.04. 15:30. Колос – Металлист 1925 – 1:1

07.04. 18:00. Шахтер – Рух – 3:1

– Рух – 3:1 08.04. 13:00. Минай – Полесье – 2:3

– 2:3 08.04. 15:30. Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:1

08.04. 18:00. Кривбасс – Ворскла – 1:1

09.04. 13:00. Днепр-1 – Заря

🏆 Турнирное положение

Шахтер (49), Кривбасс (47), Динамо (45), Днепр-1 (42), Рух (39), Полесье (36).

📊 Турнирная таблица УПЛ