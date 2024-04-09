Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Днепр-1 проведет матч 23-го тура против луганской Зари 9 апреля
В уик-энд состоялись матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единоличным лидером УПЛ стал донецкий Шахтер, обыгравший дома львовский Рух (3:1). Горняки имеют 49 очков и две игры в запасе.
Криворожский Кривбасс потерял два очка в матче против Ворсклы (1:1) и находится на второй позиции (47 очков).
Киевское Динамо не сумело обыграть ЛНЗ (1:1) и замыкает топ-3, имея 45 баллов и две игры в запасе.
Днепр-1 (42 пункта) проведет матч 23-го тура против луганской Зари в понедельник, 9 апреля.
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (18), «Металлист 1925» (17) и «Минай» (14).
Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.
⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6–9 апреля
- 06.04. 15:30. Верес – Оболонь – 3:0
- 07.04. 13:00. Черноморец – Александрия – 3:2
- 07.04. 15:30. Колос – Металлист 1925 – 1:1
- 07.04. 18:00. Шахтер – Рух – 3:1
- 08.04. 13:00. Минай – Полесье – 2:3
- 08.04. 15:30. Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:1
- 08.04. 18:00. Кривбасс – Ворскла – 1:1
- 09.04. 13:00. Днепр-1 – Заря
🏆 Турнирное положение
- Шахтер (49), Кривбасс (47), Динамо (45), Днепр-1 (42), Рух (39), Полесье (36).
📊 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2
|Кривбасс
|23
|14
|5
|4
|41 - 23
|47
|3
|Динамо Киев
|21
|14
|3
|4
|50 - 23
|45
|4
|Днепр-1
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|5
|Рух Львов
|23
|10
|9
|4
|34 - 24
|39
|6
|Полесье
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|23 - 34
|30
|8
|Черноморец
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9
|ЛНЗ Черкассы
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|10
|Колос К
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|11
|Александрия
|22
|6
|6
|10
|19 - 29
|24
|12
|Заря
|20
|5
|7
|8
|20 - 25
|22
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|15
|Металлист 1925
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16
|Минай
|22
|2
|8
|12
|15 - 35
|14
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криворожский клуб не сумел обыграть полтавчан
Основной источник дохода бывшего динамовца – рекламные контракты