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  4. Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 09 апреля 2024, 00:42
274
1

Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки

Днепр-1 проведет матч 23-го тура против луганской Зари 9 апреля

09 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 09 апреля 2024, 00:42
274
1
Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
УПЛ

В уик-энд состоялись матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единоличным лидером УПЛ стал донецкий Шахтер, обыгравший дома львовский Рух (3:1). Горняки имеют 49 очков и две игры в запасе.

Криворожский Кривбасс потерял два очка в матче против Ворсклы (1:1) и находится на второй позиции (47 очков).

Киевское Динамо не сумело обыграть ЛНЗ (1:1) и замыкает топ-3, имея 45 баллов и две игры в запасе.

Днепр-1 (42 пункта) проведет матч 23-го тура против луганской Зари в понедельник, 9 апреля.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (18), «Металлист 1925» (17) и «Минай» (14).

Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6–9 апреля

  • 06.04. 15:30. Верес – Оболонь – 3:0
  • 07.04. 13:00. Черноморец – Александрия – 3:2
  • 07.04. 15:30. Колос – Металлист 1925 – 1:1
  • 07.04. 18:00. Шахтер – Рух – 3:1
  • 08.04. 13:00. Минай – Полесье – 2:3
  • 08.04. 15:30. Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:1
  • 08.04. 18:00. Кривбасс – Ворскла – 1:1
  • 09.04. 13:00. Днепр-1 – Заря

🏆 Турнирное положение

  • Шахтер (49), Кривбасс (47), Динамо (45), Днепр-1 (42), Рух (39), Полесье (36).

📊 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 21 15 4 2 45 - 18 49
2 Кривбасс 23 14 5 4 41 - 23 47
3 Динамо Киев 21 14 3 4 50 - 23 45
4 Днепр-1 22 12 6 4 31 - 19 42
5 Рух Львов 23 10 9 4 34 - 24 39
6 Полесье 23 10 6 7 30 - 23 36
7 Ворскла 23 8 6 9 23 - 34 30
8 Черноморец 22 9 2 11 33 - 31 29
9 ЛНЗ Черкассы 23 6 8 9 22 - 27 26
10 Колос К 22 5 10 7 16 - 18 25
11 Александрия 22 6 6 10 19 - 29 24
12 Заря 20 5 7 8 20 - 25 22
13 Верес 22 4 7 11 21 - 33 19
14 Оболонь 22 4 6 12 12 - 31 18
15 Металлист 1925 23 4 5 14 23 - 42 17
16 Минай 22 2 8 12 15 - 35 14
Полная таблица

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Заря - Динамо Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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SamojlovS
Судя по всему, Шахтер с Динамо (если они потянут) разыграют 1-2 места, Кривбасс с Днепром 3-4, а Рух с Полесьем 5-6. Все отрывы в парах 3-4 очка, что еще не критично. 
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