Черноморец после игры с Зарей проведет контрольный матч с аматорами

У одесского «Черноморца», проигравшего луганской «Заре» (0:1) в матче 24-го тура УПЛ, есть в планах не только восстановительные мероприятия.

Тренерским штабом «моряков» 15 апреля запланировано проведение контрольного матча с одним из любительских коллективов Одессы. Им уже в третий раз в этом году станет команда «Титан», которая выступает в первенстве Украины среди аматоров.

Этот матч спарринг-партнеры проведут на учебно-тренировочной базе «Черноморца» в Совиньоне. В программе следующих дней недели будет использоваться привычный график тренировок традиционного недельного цикла.

Ранее главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение одесской команды в матче 24-го тура УПЛ против «Зари» (0:1).