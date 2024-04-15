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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 06:35 | Обновлено 15 апреля 2024, 06:47
98
0

Черноморец после игры с Зарей проведет контрольный матч с аматорами

Одесская команда уже готовится к следующему туру УПЛ

15 апреля 2024, 06:35 | Обновлено 15 апреля 2024, 06:47
98
0
Черноморец после игры с Зарей проведет контрольный матч с аматорами
УПЛ

У одесского «Черноморца», проигравшего луганской «Заре» (0:1) в матче 24-го тура УПЛ, есть в планах не только восстановительные мероприятия.

Тренерским штабом «моряков» 15 апреля запланировано проведение контрольного матча с одним из любительских коллективов Одессы. Им уже в третий раз в этом году станет команда «Титан», которая выступает в первенстве Украины среди аматоров.

Этот матч спарринг-партнеры проведут на учебно-тренировочной базе «Черноморца» в Совиньоне. В программе следующих дней недели будет использоваться привычный график тренировок традиционного недельного цикла.

Ранее главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение одесской команды в матче 24-го тура УПЛ против «Зари» (0:1).

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Источник Sport.ua
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