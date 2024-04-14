ГРИГОРЧУК: «Такие ошибки – огромные шансы пропустить. И они не прощаются»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение одесской команды в матче 24-го тура против «Зари» (0:1).

«Пропущенный гол? Мы проиграли, поэтому сейчас у нас не лучшее настроение, чтобы называть виноватых. Гол пропустила команда, и мы этим очень недовольны, потому что такой гол – подарок для соперника.

Фактически мы почти подарили два мяча «Александрии», а сегодня это было немного по-другому. Но, все равно, для квалифицированного соперника такие ошибки – это огромные шансы забить гол. И они не прощаются.

Я бы не сказал, что был мощный прессинг от «Зари». Здесь вопросы к нам самим, потому что эти потери произошли, когда не было какого-то давления, численного преимущества в отборе. Это просто было один в один, это легкие потери, мы не должны были их допустить. Могу сказать, что это довольно грубая ошибка, когда у футболиста так легко забирают мяч.

Я думал, почему мы так плохо играли в 1-м тайме. Думал: может, мы недостаточно в свежем состоянии? Но во 2-м тайме я понял, что не в этом причина, потому что движение было другим, гораздо лучше.

Почему мы не забили? У нас были ситуации, когда футболисты могли забить гол. Это просто нужно взять и выполнить. И в этом как раз есть мастерство, которого нам немного не хватает. При такой игре мы должны были забить гол. Иначе если мы не можем забить гол – трудно тогда рассчитывать на что-то вообще. Надо тогда ждать гол на какой-то контратаке. Но при том, как игра складывалась во 2-м тайме большинство времени, то гол там нужно находить».