Унаи ЭМЕРИ: «Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру»
Наставник «Астон Виллы» похвалил свою команду
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своих игроков над «Арсеналом» (2:0).
«Перед игрой мы были очень мотивированы. Матч был очень трудным, и мы должны были быть хорошо организованы в обороне. Мы хотели быть сильными и сосредоточенно играть в обороне, как в первом тайме. Мы старались провести стабильно все 90 минут и дождаться момента, чтобы взять игру под контроль.
В первом тайме было сложнее, но мы пытались доминировать с мячом. Мы делали это меньше, чем во втором тайме. После перерыва мы отлично боролись. Мы не были стабильны в каждом матче, как мне бы хотелось. Но сегодня мы были великолепны.
Сегодняшняя игра была образцовой, прежде всего, в обороне. Мы старались действовать компактно. Это была более или менее первая идея, которая пришла нам в голову. Сначала это было похоже на попытку выиграть время с мячом. Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру», – сказал испанский специалист.
АПЛ. 33-й тур, 14 апреля
Арсенал – Астон Вилла – 0:2
Голы: Леон Бейли, 84, Олли Уоткинс, 87
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