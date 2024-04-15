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Англия
15 апреля 2024, 04:21 | Обновлено 15 апреля 2024, 04:23
112
0

Унаи ЭМЕРИ: «Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру»

Наставник «Астон Виллы» похвалил свою команду

15 апреля 2024, 04:21 | Обновлено 15 апреля 2024, 04:23
112
0
Унаи ЭМЕРИ: «Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своих игроков над «Арсеналом» (2:0).

«Перед игрой мы были очень мотивированы. Матч был очень трудным, и мы должны были быть хорошо организованы в обороне. Мы хотели быть сильными и сосредоточенно играть в обороне, как в первом тайме. Мы старались провести стабильно все 90 минут и дождаться момента, чтобы взять игру под контроль.

В первом тайме было сложнее, но мы пытались доминировать с мячом. Мы делали это меньше, чем во втором тайме. После перерыва мы отлично боролись. Мы не были стабильны в каждом матче, как мне бы хотелось. Но сегодня мы были великолепны.

Сегодняшняя игра была образцовой, прежде всего, в обороне. Мы старались действовать компактно. Это была более или менее первая идея, которая пришла нам в голову. Сначала это было похоже на попытку выиграть время с мячом. Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру», – сказал испанский специалист.

АПЛ. 33-й тур, 14 апреля

Арсенал – Астон Вилла – 0:2

Голы: Леон Бейли, 84, Олли Уоткинс, 87

Видео голов и обзор матча

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Унаи Эмери Арсенал Лондон Астон Вилла Арсенал - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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