Евгений ПАСТ: «Операция длилась четыре часа и прошла успешно»

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 14 апреля, вратарь «Вереса» Евгений Паст вернулся в Ровно после операции в одной из киевских клиник.

Голкипер ровенчан эксклюзивно для Sport.ua рассказал, сколько времени будет продолжаться восстановление:

«Полтора года назад у меня был разрыв крестообразной связки на том же левом колене. Только тогда я выступал за одесский «Черноморец». Помнится, оперировали меня в Киеве, однако в другой клинике, с которой сотрудничает «Верес».

В этот раз операция длилась 4 часа, хирург Скибинский также навел порядок с боковой связкой и мениском. Все это за счет ФК «Верес». Через 4 недели должен приехать на консультацию к Скибинскому, чтобы он знал, как проходит процесс восстановления. Я еще не определился, где будет происходить реабилитация, не исключено, что обращусь за помощью к львовским медикам.

Сколько буду на больничном? Думаю, что около семи месяцев поэтому смогу выйти на поле уже только в следующем году. Конечно, очень хочу, чтобы «Верес» сохранил «прописку» в элите».

Евгений Паст провел в текущем сезоне за «Верес» 15 поединков.

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