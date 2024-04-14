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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:58
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Евгений ПАСТ: «Операция длилась четыре часа и прошла успешно»

Голкипер «Вереса» из-за травмы колена в текущем сезоне больше не сыграет

14 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:58
740
0
Евгений ПАСТ: «Операция длилась четыре часа и прошла успешно»
ФК Верес. Евгений Паст

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 14 апреля, вратарь «Вереса» Евгений Паст вернулся в Ровно после операции в одной из киевских клиник.

Голкипер ровенчан эксклюзивно для Sport.ua рассказал, сколько времени будет продолжаться восстановление:

«Полтора года назад у меня был разрыв крестообразной связки на том же левом колене. Только тогда я выступал за одесский «Черноморец». Помнится, оперировали меня в Киеве, однако в другой клинике, с которой сотрудничает «Верес».

В этот раз операция длилась 4 часа, хирург Скибинский также навел порядок с боковой связкой и мениском. Все это за счет ФК «Верес». Через 4 недели должен приехать на консультацию к Скибинскому, чтобы он знал, как проходит процесс восстановления. Я еще не определился, где будет происходить реабилитация, не исключено, что обращусь за помощью к львовским медикам.

Сколько буду на больничном? Думаю, что около семи месяцев поэтому смогу выйти на поле уже только в следующем году. Конечно, очень хочу, чтобы «Верес» сохранил «прописку» в элите».

Евгений Паст провел в текущем сезоне за «Верес» 15 поединков.

Ранее экс-игрок «Вереса» Андрей Близниченко рассказал, чем закончились поиски нового клуба.

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Евгений Паст Верес Ровно травма травма колена операция операция на колене Дмитрий Скибинский инсайд
Источник Sport.ua
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